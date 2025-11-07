馬斯克與機器人一同熱舞 喊特斯拉股東大會像夜店
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 股東在台灣時間周五（7 日）清晨以超過 75% 的票數通過一項最高價值可達 1 兆美元的薪酬計畫，終結了有關執行長馬斯克薪酬和去留的爭論。
投票結果公布後，現場爆發熱烈歡呼，特斯拉股東高聲呼喊馬斯克的名字。
這份薪酬協議也為特斯拉執行長鋪設了一條從世界首富到首位「兆級美元富豪」的道路。同時他對特斯拉的持股也將在未來 10 年裡逐步提升至 25% 或更高。
投票結果發布後，馬斯克在第一時間登台，迎接股東山呼海嘯的歡呼，並與特斯拉機器人 Optimus 一同熱舞。馬斯克歡呼稱，股東大會就像夜店一樣。
「別家的股東大會都無聊死了，」他說，「我們的都是勁爆場面。」
對於備受資本市場關注的機器人，馬斯克表示，他認為機器人將成為「有史以來最大的產品」，遠遠超過手機，也超過任何東西。他還透露，現在 Optimus 的生產成本約每台 2 萬美元。
令資本市場有些意外的是，提到機器人，馬斯克還提及特斯拉需要「廉價」和「節能」的晶片，並表示雖然目前尚未簽署協議，但「或許值得與英特爾 (INTC-US) 談一談」。
