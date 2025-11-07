馬斯克與機器人一同熱舞 喊特斯拉股東大會像夜店

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-07 07:54

‌



美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 股東在台灣時間周五（7 日）清晨以超過 75% 的票數通過一項最高價值可達 1 兆美元的薪酬計畫，終結了有關執行長馬斯克薪酬和去留的爭論。

特斯拉執行長馬斯克。（圖：Shutterstock）

投票結果公布後，現場爆發熱烈歡呼，特斯拉股東高聲呼喊馬斯克的名字。

‌



這份薪酬協議也為特斯拉執行長鋪設了一條從世界首富到首位「兆級美元富豪」的道路。同時他對特斯拉的持股也將在未來 10 年裡逐步提升至 25% 或更高。

投票結果發布後，馬斯克在第一時間登台，迎接股東山呼海嘯的歡呼，並與特斯拉機器人 Optimus 一同熱舞。馬斯克歡呼稱，股東大會就像夜店一樣。

「別家的股東大會都無聊死了，」他說，「我們的都是勁爆場面。」