鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-07 00:30

‌



綜合外媒周四 (6 日) 報導，微軟正啟動一項更具野心的新計畫，致力打造超越人類能力的人工智慧 (AI)，其中首波應用鎖定醫療診斷等具明確社會效益的領域。微軟 AI 部門負責人兼 DeepMind 共同創辦人蘇雷曼(Mustafa Suleyman) 表示，公司正在成立「MAI Superintelligence Team」，希望在特定領域實現「超級智慧」(Superintelligence)等級的突破。

微軟啟動超級智慧AI計畫 聚焦醫療等關鍵應用(圖：REUTERS/TPG)

蘇雷曼接受《路透》訪問時透露，微軟將為此投入「大量資金」，並由現有研究人員及新招募的人才組成團隊，Karen Simonyan 則擔任首席科學家。他並未透露是否將採取如 Meta(META-US) 提出百萬美元簽約金挖角人才的策略，但強調微軟仍會持續延攬全球頂尖 AI 專家。

‌



根據《彭博》報導，這項計畫正式展開，也是因應微軟與 OpenAI 重新協議後，先前限制微軟避免自主開發最先進 AI 模型的條款已被移除。此舉讓微軟得以擴大內部 AI 產品研發，不再完全依賴 OpenAI 技術路線。

蘇雷曼在部落格中說明，超級智慧被視為比通用人工智慧 (AGI) 更高的門檻。如果 AGI 代表人工智慧可在各類任務中達到人類水準，那麼超級智慧則是能在多數工作上遠遠超越人類。他將微軟的新方向定義為「人本超級智慧」(Humanist Superintelligence)，強調應聚焦可帶來明確、正向的實際效益，而非追逐「無限擴張、可自主進化」的機器智慧。

他直言，對於自主進化的 AI 是否能受控存在疑慮，因此微軟選擇以減少風險的方式推動強 AI 發展，例如電池儲能技術、材料科學、蛋白質結構、與疾病診斷等高度專業領域。他認為，這些 AI 模型具備實現「超人類水準」的潛力，且幾乎不會帶來「存在性風險」。

醫療診斷是微軟最先布局的核心方向之一。蘇雷曼指出，透過能夠推理的 AI 系統，未來兩至三年將有機會達成「醫療超級智慧」，大幅提前發現可預防疾病，進而提升人類平均壽命與健康餘命。他強調：「人本主義要求我們持續檢視科技是否真正服務人類利益。」