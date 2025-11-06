馬斯克1兆美元薪酬案通過勝券在握 專家質疑：無工時限制、兼職也能拿？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-06 22:07

‌



據《CNBC》周四 (6 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 預計今日公布股東表決結果，決定執行長馬斯克能否獲得未來 10 年價值近 1 兆美元的股票薪酬方案。

特斯拉股東將投票表決馬斯克1兆美元薪酬案。(圖:Shutterstock)

結果幾乎沒有懸念。憑藉馬斯克的大量持股與龐大散戶支持，反對陣營難以勝出。

‌



反對者憂關鍵人物風險

支持者認為，這項超額薪酬計畫將讓馬斯克繼續掌舵，而他對特斯拉在機器人與 AI 領域的競爭力至關重要。

但特斯拉主要股東之一、管理全球最大的主權基金的挪威銀行投資管理公司 (NBIM) 表示，雖肯定馬斯克創造的價值，但仍擔憂獎勵總額、股權稀釋與關鍵人物風險。

此外，該薪酬方案未要求馬斯克投入最低工時，也不限制他參與政治活動。

除領導特斯拉外，馬斯克還經營 xAI、SpaceX、Starlink，並創辦 Neuralink 與 The Boring Company。他也深度參與政治，包含協助美國總統川普重返白宮，並在川普第二任期初期領導削減聯邦政府行動。

公司治理專家、ValueEdge Advisors 主席 Nell Minow 形容馬斯克如今是「兼職執行長」。她說：「如果他要放棄所有外部活動、不再談論政治，真正投入公司，那我們來談談。」

25% 控制權與里程碑目標

特斯拉 9 月推出這項新薪酬方案，若馬斯克在未來 10 年達成特定里程碑，可分 12 批獲得股票。完整獎勵將讓目前持有約 13% 股份的馬斯克，再獲得超過 4.23 億股，將持股提升至約 25%。

解鎖首批獎勵，需使特斯拉市值達 2 兆美元，目前為 1.54 兆美元。除了市值提升的目標，其他任務還包括達成 2,000 萬輛車交付、1,000 萬個活躍 FSD 訂閱、交付 100 萬個機器人，以及 100 萬輛 robotaxi 的商業營運等。