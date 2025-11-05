馬斯克1兆美元薪酬案明表決！重點提案一次看

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-05 21:43

特斯拉 (TSLA-US) 周四 (6 日) 將召開年度股東大會，投資人將投票表決公司未來發展方向及執行長馬斯克薪酬提案。《商業內幕》指出，儘管特斯拉股價已從 3 月至 8 月期間的跌幅中恢復，但許多投資人對馬斯克的領導能力以及公司在 AI 投資仍存疑慮。

特斯拉董事長警告，若不批准一兆美元薪酬案恐失去執行長馬斯克。(圖：Shutterstock)

1 兆美元薪酬方案成焦點

馬斯克 1 兆美元薪酬方案掀起的爭議，堪稱近年來最激烈的企業攻防戰。

特斯拉董事長德諾姆 (Robyn Denholm) 在 10 月致股東信中警告，若股東不批准該計畫，馬斯克可能離開公司。她表示，關鍵在於股東是否仍想留住馬斯克，並激勵他帶領特斯拉成為「全球領先的自動駕駛解決方案供應商和最有價值的公司」。

此方案是在德拉瓦州法官兩次駁回馬斯克先前 560 億美元薪酬計畫後提出。法官認定，特斯拉董事會批准 2018 年協議時受馬斯克不當影響。該協議當時是企業史上最高額高階主管薪酬，特斯拉仍在上訴中，馬斯克至今未獲補償。

要拿到全額薪酬，馬斯克必須達成多項目標：2035 年前將特斯拉市值提升至 8.5 兆美元、年銷 1,200 萬輛車、部署 100 萬輛無人計程車，並生產 100 萬個 AI 機器人。若達標，他持股將從 13% 增至至少 25%。

股東投票代理顧問 ISS 和 Glass Lewis 均呼籲否決此案，認為馬斯克權力過大且監管不足。馬斯克在第三季財報會議反擊，稱這些公司是「企業恐怖分子」。

xAI 投資引發利益衝突疑慮

隨著特斯拉深耕機器人和 AI，馬斯克希望股東同意投資其 AI 新創 xAI。他先前在 X 平台表示，若由他做主，特斯拉「早就投資 xAI 了」。

xAI 於 2023 年 7 月成立，開發整合至 X 的 Grok 聊天機器人，已募資超過 120 億美元，2024 年估值約 500 億美元。今年 3 月，馬斯克宣布 xAI 以全股票交易收購 X，xAI 估值 800 億美元、X 估值 330 億美元。馬斯克旗下 SpaceX 也計畫投資 20 億美元。

馬斯克擁有特斯拉、SpaceX、Neuralink 和 The Boring Company，外界稱為「馬斯克經濟」，部分股東對這些企業的關聯性表達擔憂。

股東研究與教育協會執行長 Kevin Thomas 直言：「馬斯克在 xAI 等公司的角色已構成嚴重利益衝突。」

Thomas 補充：「若這是合併案，至少最終會是單一實體。但讓執行長把上市公司當私人提款機，拿走資金、人才和資源，董事會和股東都不該容忍。」

問責提案被董事會建議否決

儘管特斯拉董事會否決多項問責提案，根據提交證交會的會議議程，仍有部分進入表決：評估將永續指標納入高階主管薪酬、發布童工審計報告、降低股東提告門檻，以及每年改選董事。

特斯拉董事會建議否決所有問責提案。

其中「降低股東提告門檻」提案由紐約州審計長 Thomas P. DiNapoli 提出。目前特斯拉規定，股東必須持有至少 3% 股份才能代表公司提起訴訟，此提案要求廢除這項限制。