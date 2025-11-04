全球最大主權基金表態反對馬斯克近兆美元薪酬方案

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-04 20:54

據《CNBC》周二 (4 日) 報導，管理 2 兆美元資產的挪威主權財富基金表示，針對特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 近兆美元的薪酬方案投下反對票。

挪威主權財富基金稱將投票反對馬斯克薪酬方案。(圖:Reuters/TPG)

該基金是全球最大主權財富基金，也是特斯拉主要股東之一。根據挪威主權財富基金 6 月公布的半年報，該基金持有特斯拉 1.14% 股權，這筆投資最近一次申報價值為 1，183 億挪威克朗 (約 116 億美元)。受此消息影響，截稿前，特斯拉股價盤前下跌 2.64%。

管理該基金的挪威銀行投資管理公司 (NBIM) 在聲明中指出：「儘管我們肯定馬斯克在其願景領導下創造的巨大價值，但我們擔憂獎勵總額過高、股權稀釋，以及未能減輕關鍵人物風險等，這與我們對高階主管薪酬的一貫立場一致。」

該基金管理層補充，將繼續就此議題及其他事項與特斯拉尋求建設性對話。

薪酬方案引發爭議

特斯拉董事會要求股東批准馬斯克的薪酬計畫，若特斯拉在未來 10 年達成特定里程碑，他可獲得近 1 兆美元股票並擴大投票權。馬斯克也威脅，若此案未通過，他考慮淡出特斯拉營運。

不過，這項提案引發不少爭議。上月，「奪回特斯拉」(Take Back Tesla) 聯盟與代理諮詢機構 ISS、Glass Lewis 均呼籲股東否決。

對此，馬斯克則在電話會議上反擊，稱 ISS 與 Glass Lewis 為「企業恐怖分子」，並在社群平台 X 上表示：「特斯拉的市值超過所有其他汽車公司的總和，你們想讓哪位執行長經營特斯拉？反正不會是我。」

雙方早有心結

事實上，馬斯克與 NBIM 過去就有摩擦。

去年美國法官撤銷馬斯克 560 億美元薪酬方案後，NBIM 曾投票反對恢復該方案，但最終仍獲特斯拉股東批准。