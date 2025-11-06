AI重組潮來襲！美企裁員15.3萬人 創2003年來最慘10月

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-06 20:44

據《CNBC》周四 (6 日) 報導，人力資源顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 數據顯示，美國企業 10 月裁員公告數達 15.3 萬人，月增 183%，年增 175%，創 2003 年以來同月的最高紀錄。該公司指出，AI 浪潮正重塑就業市場，在企業重組之際，勞動市場恐面臨更大壓力。

美國企業10月裁員公告創2003年以來新高。(圖:Shutterstock)

該公司職場專家暨營收長 Andy Challenger 表示：「2003 年時也有顛覆性科技改變市場格局，如今 AI 扮演同樣角色。現在就業成長已降至多年低點，企業此時在第四季宣布裁員，顯得格外不利。」

由於政府停擺，官方數據暫停發布，這份報告成為觀察勞動市場的重要參考。

不過 Challenger 月度數據波動較大，而各州每周申領失業金人數仍維持正常水準，並未出現裁員潮跡象。薪資處理公司 ADP 數據更顯示，10 月民間部門新增 4.2 萬個職缺，結束連兩月的就業萎縮。

但聯準會近期對就業市場疲軟表達關切。聯準會自 9 月起已兩度降息，市場預期 12 月將再降息一碼，盼提前因應可能出現的就業問題。

從產業別來看，科技業裁員最為嚴重。受 AI 整合影響，科技業 10 月宣布裁員 3.3 萬人，是 9 月的近六倍。

消費品業裁員也急增至 3,409 人。受政府停擺衝擊的非營利組織，今年累計裁員 2.7 萬人，較 2024 年同期大增 419%。

今年迄今企業總計宣布裁員 110 萬人，年增 65%，創 2020 年疫情以來新高。