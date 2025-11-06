鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-06 18:30

‌



根據全球就業諮詢與高管培訓公司挑戰者集團 (Challenger, Gray & Christmas) 周四 (6 日) 公布報告，美國雇主在 10 月宣布裁員 153,074 人，相較於 2024 年 10 月的 55,597 人，裁員量年率激增 175%。此數字不僅較前一個月 (54,064 人) 增長 183%，更是創下自 2003 年 10 月 (當時記錄為 171,874 人) 以來最高的單月同期紀錄，同時也是自 2008 年以來，第四季單月最高裁員總數。

美國10月裁員數激增175% 成本削減與AI成主因(圖:shutterstock)

挑戰者集團的職場專家兼首席營收官 Andy Challenger 指出，10 月的裁員速度遠高於該月的平均水準。「過去十年，企業傾向於避免在第四季宣布裁員」，因為在社群媒體興起後，員工能更便捷地分享對雇主的負面經驗，節前宣布裁員的做法已逐漸消失。因此，10 月出現如此多裁員令人意外。

‌



裁員突破百萬大關

截至 10 月，美國雇主今年已累計宣布裁員 1,099,500 人，較 2024 年前十個月的 664,839 人增長 65%。今年以來的裁員總量是自 2020 年以來同期最高。經濟學家擔憂，近期眾多知名企業宣布的大規模裁員，已不再像是個別公司的緊縮措施，而更像是一個警訊。

在裁員原因方面，僅 10 月，成本削減是雇主引用的首要原因，導致 50,437 人失業。人工智慧 (AI) 則成為第二大原因，造成 31,039 人失業，企業持續利用 AI 進行重組與自動化。今年以來，AI 相關裁員總數已累計達 48,414 人。

不過，若從全年來看，「DOGE 影響」(聯邦政府及其承包商的直接裁員) 仍是 2025 年宣布裁員的首要因素，影響了 293,753 項計畫裁員。

招聘計畫創 14 年新低

在行業方面，倉儲業在 10 月領跑所有行業，宣布裁員 47,878 人，這一激增暗示著疫情期間的增長後，行業仍面臨產能過剩與自動化驅動的重組。科技業在私營部門裁員中仍居首位，10 月宣布裁員 33,281 人。

與此同時，勞動力市場降溫的跡象更加明顯。截至 10 月，美國雇主宣布的計畫招聘數量為 488,077 人，相較於 2024 年同期下降 35%，這是自 2011 年以來同期的最低總數。

此外，截至 10 月的季節性招聘計畫 (372,520 人) 也創下挑戰者集團自 2012 年開始追蹤該數據以來的最低紀錄。