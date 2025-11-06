鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-06 16:14

經濟部長龔明鑫今（6）日於主持部務會議前受訪時證實，關於外界高度關注的核能電廠重啟可能性，台電公司所提的評估報告已正式送達經濟部，目前正處於行政簽核與法規審查流程中，預告決策時程將會非常明快，他強調已在立院承諾會在「下個月」前做出決策。他並澄清：輝達（NVIDIA）傳聞，強調核電決策與科技巨頭用電需求「無關聯」。

核電重啟決策「下月前」出爐！龔明鑫證實：安全審查與原廠配合度 才是關鍵。

龔明鑫表示，經濟部承諾將「盡快在下個月前」做出最終決定，若大致評估情況順利，便可接續啟動後續的重啟程序。他坦言，儘管台電董事長已對此表達樂觀態度，但所有決策都必須嚴格尊重行政審核與法規的既定程序，不能「便宜行事」。

針對外界關切的重啟所需時間是否能從原先的 18 個月縮短，龔明鑫表示，雖然台電內部正努力爭取提前，但整個流程仍存在不可控的變數。首要因素在於必須與原廠配合進行自主安全檢查，協調原廠作業時間是一大變數。但他也承諾過：「有和立法委員在委員會裡提到，我們盡快在下個月前會做一個決定」。

其次，更為關鍵的是必須尊重核能安全委員會（核安會）的獨立審查時間。他強調，核安會是獨立的審查機構，其審查時程與結果是政府權責範圍內「沒有辦法控制」的因素，必須給予充分的尊重與配合。

針對市場傳聞，將核電廠重啟的急迫性與科技巨頭輝達（NVIDIA）在台設立海外企業總部可能帶來的龐大用電需求掛鉤，龔明鑫明確澄清，輝達目前在台的規劃主要集中於辦公室形式的海外企業總部，其實際用電規模尚不足以成為推動核電廠重啟的直接原因。