台經院：9月製造業景氣連3升站上91.65點 營建回溫 服務業轉跌

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-23 11:05

‌



台灣經濟研究院今（23）日公布 2025 年 9 月景氣動向調查，受惠於消費性電子新品備貨需求與 AI 商機持續挹注，9 月製造業營業氣候測驗點來到 91.65 點，較上月修正後的 89.13 點增加 2.52 點，連續三個月呈現上揚態勢，顯示製造業廠商對景氣的悲觀看法減退。全球經濟面臨美中貿易摩擦再度升級的不確定性，加上台美關稅談判仍未有具體進展，使得製造業對未來半年的景氣展望依然保持謹慎保守。

2025年9月營業氣候測驗點。（圖：台經院提供 ）

觀察製造業內部，本次調查中認為當月景氣為「壞」的比率，較 8 月大幅減少 8.2 個百分點。在景氣看法方面，看好未來半年景氣的廠商比率微幅增加至 19.3%，而看壞比率則減少 4.0 個百分點至 29.6%。這一波成長主要動能來自電子及資通訊產品出口與外銷的持續亮眼表現，帶動電子機械、電子零組件業、精密器械等產業景氣轉好並看好未來。特別是電子零組件業，受惠於 AI 晶片需求與新一波電子產品拉貨，成為本月景氣轉好的主要貢獻者。

‌



全球經貿局勢的動盪，為台灣景氣復甦增添變數。近期美中貿易緊張局勢再度升溫，中國宣布擴大稀土與技術出口管制，並調查美企併購案；同時，美國亦自 11 月起對中國加徵 100% 關稅，並實施關鍵軟體出口管制，雙方經貿對抗進一步升級。此類地緣政治風險若未能有效緩和，將持續惡化全球經濟緊張，成為台灣製造業廠商對景氣展望難以樂觀的主因。

在非製造業方面，景氣表現呈現兩樣情。營造業因先前受工料上漲與缺工延誤的建案近期陸續進入驗收交屋階段，帶動工程進度與銷售回升。加上公共建設執行順利，截至 7 月底達成率創下近 18 年同期新高，預計 9 月可達 62%，景氣明顯回溫。展望未來，受惠於 2026 年公共建設預算大幅增加 16.1%，以及國內外高科技廠持續建廠投資，營造業氣候測驗點達 97.35 點，預期動能將持續挹注，景氣可望續揚。

相較之下，服務業測驗點則再度轉為下跌。雖然受惠於台股強勢，帶動證券業、銀行業與保險業等金融相關產業看好當月景氣，但受傳統民俗月影響，汽車、家飾與家電等耐久性商品需求明顯下滑。加上暑假旺季已過，旅遊熱潮降溫，使得零售業與餐飲業大多看壞當月景氣表現，顯示內需消費仍面臨季節性與淡旺季的波動。