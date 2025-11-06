鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-06 11:36

於台股掛牌之 ETF 中，今 (6) 日成交量前三大又是主動式 ETF，分別為主動統一全球創新 (00988A-TW)、主動群益台灣強棒 (00982A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)，交投相當火熱，統一投信囊括 2 檔，其中，新兵 00988A 居 ETF 成交量之冠，00981A 股價漲幅是主動式最強，也強力吸金。

〈焦點股〉主動式ETF包辦成交量前三 00988A甫上市就居冠。(鉅亨網資料照)

昨 (5) 日甫掛牌的 00988A，今天早盤股價雖然小跌，但承接力道強勁，開盤不到一小時，已經衝出超過 4.6 萬張大量。主動統一全球創新 ETF 經理人陳意婷表示，前期全球股市上漲動能為降息預期驅動及 AI 投資浪潮延續。近日適逢幾家美國券商表達對 AI 類股評價的擔憂，疊加流動性轉差，造成市場波動較大。但是市場對 12 月 Fed 降息預期的波動亦提供了買點。

而主動式 ETF 股王統一 00981A 持續衝鋒陷陣，今天盤中股價再度勁揚近 2%，又漲贏台積電和 0050。主動統一台股增長 ETF 經理人陳釧瑤也表示，台股高檔易因利多 / 利空消息，就使股市波動放大。但以中長線來看，全球對 AI 投資加速，有利相關供應鏈。

陳釧瑤指出，觀察 AI 伺服器供應鏈的營收與獲利，仍處於上修階段，非 AI 族群營運也緩步復甦，台股整體企業獲利持續向上，長線盤勢仍為多頭格局。