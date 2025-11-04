鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-04 12:28

護國神山台積電 (2330-TW) 股價 7 月底時不到 1200 元，3 個月後快速突破 1500 元，台股再演「拉積盤」，但在這波多頭行情中，最旺的卻不是高含「積」量的台股 ETF，反而是由經理人選股操盤的主動式 ETF 三元老搶盡鋒頭，其中主動統一台股增長 (00981A-TW) 不僅彎道超車奪下主動式 ETF 股王，今 (4) 日股價更是衝破 16 元關卡，遙遙領先其他檔。

00981A衝破16元 專家：定期定額存主動式ETF+台積電零股 多頭行情通吃。(鉅亨網資料照)

台股大盤今日衝至 28554.61 點歷史新高後震盪加劇，盤中指數翻黑，就連台積電也拉回盤下遊走，但是統一 00981A 最高衝到 16.2 元掛牌以來新高後，即使大盤和其他主動式台股 ETF 翻黑，00981A 還是唯一逆勢撐住紅盤，呈現萬綠叢中一點紅，操盤表現驚人。

統一 00981A 在 10 月單月狂飆逾 15% 後，還是一路走揚，今天股價跳空開高衝破 16 元，盤中最高再漲 2%，打敗大盤、台積電，且漲幅再度居所有台股 ETF 之冠。

ETF 投資專家表示，AI 天天有利多，長線爆發力猶存，台股長多行情不看淡。不過，也因台股頻頻創高，許多投資人擔心高處風大，可以利用布局主動式 ETF，靈活應對高檔震盪，主動式 ETF 股王 00981A 的操盤實績，就展現防震的功力。專家建議，可擇優定期定額布局主動式 ETF，再搭配台積電零股的配置，無論是不是走「拉積盤」的多頭行情都能通吃。