search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈ETF成分股調整〉00932大換血 00728納入東陽、穎崴、中砂

鉅亨網記者陳于晴 台北


臺灣指數公司今 (4) 日公布 2 檔台股 ETF 追蹤指數定期審核結果，00728 新增、刪除各 3 檔成分股，00932 則新增 19 檔、刪除 18 檔成分股，相關換股調整自明 (5) 日起生效。

cover image of news article
臺灣指數公司今 (4) 日公布 2 檔台股 ETF 追蹤指數定期審核結果。(鉅亨網資料照)

第一金工業 30 ETF(00728-TW) 追蹤臺灣指數公司工業菁英 30 指數，此次異動 3 檔成分股，新增東陽 (1319-TW)、中砂 (1560-TW)、穎崴 (6515-TW)，同時刪除超豐 (2441-TW)、晶技 (3042-TW)、晶碩 (6491-TW)。


兆豐永續高息等權 ETF(00932-TW) 追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 ESG 永續高股息等權重指數，此次換股新增 19 檔成分股，分別為東陽 (1319-TW)、南僑 (1702-TW)、正新 (2105-TW)、國巨 *(2327-TW)、宏碁 (2353-TW)、長榮航 (2618-TW)、慧洋 - KY(2637-KY)、國泰金 (2882-TW)、華立 (3010-TW)、全漢 (3015-TW)、正文 (4906-TW)、和碩 (4938-TW)、中租 - KY(5871-KY)、飛捷 (6206-TW)、至上 (8112-TW)、達方 (8163-TW)、大江 (8436-TW)、寶成 (9904-TW)、統一實 (9907-TW)。

00932 同時刪除 18 檔成分股，分別為三芳 (1307-TW)、廣達 (2382-TW)、漢唐 (2404-TW)、可成 (2474-TW)、晶華 (2707-TW)、神基 (3005-TW)、威健 (3033-TW)、聯詠 (3034-TW)、晶技 (3042-TW)、健鼎 (3044-TW)、瑞鼎 (3592-TW)、永崴投控 (3712-TW)、南寶 (4766-TW)、榮剛 (5009-TW)、群益證 (6005-TW)、橘子 (6180-TW)、力成 (6239-TW)、矽格 (6257-TW)。

00932 指數成分股定審自 5 日起生效，並設有 3 個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在 3 個交易日內調整。

文章標籤

換股台股ETF成分股

相關行情

台股首頁我要存股
矽格103.5-9.61%
威健29-1.36%
統一實18.6+2.48%
三芳31.1-0.80%
廣達287.5-3.36%
漢唐842+0.00%
可成196-0.25%
晶華192+1.05%
神基138-0.36%
聯詠396+0.51%
大江114.5+0.44%
健鼎342.5-1.44%
永崴投控35.75-2.85%
南寶368+0.82%
榮剛33.75-0.74%
群益證24.4-0.41%
橘子58.7-0.84%
力成174+0.58%
寶成28.65-0.17%
達方36.65-0.54%
東陽97.5+0.21%
至上66.3-4.60%
中砂305.5-2.71%
穎崴2420-0.82%
超豐70.5-2.08%
晶技84-6.56%
晶碩348-0.29%
南僑38.5-0.90%
正新31.35-0.16%
國巨238-6.30%
﻿宏碁29.6-2.31%
長榮航36.3+0.28%
國泰金64.6+1.10%
華立91.3-0.33%
全漢56.3-3.26%
正文25.4-3.42%
和碩72.9-2.15%
飛捷105-2.33%
兆豐永續高息等權14.52-1.76%
第一金工業3036.5-1.08%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強減碼股

偏強
矽格

75.86%

勝率

#當沖高手_弱

偏強
矽格

75.86%

勝率

#高檔出場訊號

偏強
矽格

75.86%

勝率

#波段上揚股

偏強
統一實

65.52%

勝率

#避雷針

偏強
統一實

65.52%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty