〈ETF成分股調整〉00932大換血 00728納入東陽、穎崴、中砂

臺灣指數公司今 (4) 日公布 2 檔台股 ETF 追蹤指數定期審核結果，00728 新增、刪除各 3 檔成分股，00932 則新增 19 檔、刪除 18 檔成分股，相關換股調整自明 (5) 日起生效。

00932 指數成分股定審自 5 日起生效，並設有 3 個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在 3 個交易日內調整。