鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-05 16:10

‌



台股高息 ETF「降息風」結束？15 檔 11 月除息的高股息 ETF 陸續揭曉最新配息狀況，受今年下半年台股持續創高行情驅動，當中共有 5 檔調升配息、9 檔持平，其中調升金額最多的為中信成長高股息 (00934-TW)，較上次增加 0.032 元，其次是永豐 ESG 低碳高息 (00930-TW) 的 0.025 元、兆豐永續高息等權 (00932-TW) 的 0.02 元。

擺脫降息風！5檔台股高息ETF配息提高 00934今年來調升4倍最多。(圖:shutterstock)

進一步觀察今年配息金額成長情況，00934 從今年首次配息的 0.026 元，大增至本月的 0.13 元，增幅達 4 倍最多；其次是兆豐電子高息等權 (00943-TW) 增加 289%、以及 00932 增加 100%。

‌



中國信託投信基金經理人張圭慧表示，上市櫃企業陸續公布 10 月營收與第三季獲利，許多公司營收及獲利皆優於預期，尤其是一直以來需求都非常強勁的 AI 供應鏈，以及伴隨蘋果新機推出後營收顯著成長的蘋概股。

近期台股雖因國際股市震盪隨之拉回，但長線而言而台股在 AI 需求旺盛下仍非常看好，投資人可以逢低買進，擇優布局。至於高股息 ETF 今年以來績效表現分歧，主因在於選股策略差異，聚焦科技成長股的高股息 ETF 表現相對亮眼。展望後市，台股進入第四季旺季，也有利成長股表現。

00934 已於 9 月底進行成分股調整，持股新增廣達、可成，並加碼華碩、國巨、群電，都是受惠 AI PC 供應鏈的科技廠；在半導體股方面，則換上群聯、南電；加碼力成、聯詠等 AI 題材的半導體供應鏈，部分股票正處於低基期，成長潛力看好。

張圭慧表示，台灣的產業成長性仍是以半導體與電子零組件等相對突出，此波換股可望趕上第四季電子產品出口旺季，並率先搭上明年營運展望佳企業的成長列車。