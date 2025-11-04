9檔11月首周除息ETF搶先看 00946、00953B拿下股債ETF配息王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-04 11:35

11 月 ETF 除息秀即將登場，據統計，首周除息的股債 ETF 共計 9 檔，全數皆為月配型，其中 6 檔是債券 ETF，3 檔為台股 ETF，以預估年化配息率來看，群益優選非投等債 (00953B-TW) 以 7.71% 居冠，而群益科技高息成長 (00946-TW) 以 6.82% 為本波除息台股 ETF 的配息王。

據了解，群益科技高息成長 ETF 自 9 月除息提高至 0.058 元後，已連續三次維持 0.058 配息金額，股利率較市場月配息 ETF 名列前茅，今年來含息報酬 18.92%，不但在高息 ETF 中表現出色，更優於多數市值型 ETF。

整體以公司來看，群益投信旗下共有三檔 ETF 00953B、00985B、00946，本次配息都符合市場預期，除息日都在同一天，有興趣的投資人可把握 11 月 4 日最後買進日參與除息。

群益科技高息成長 ETF 經理人洪祥益表示，AI 長期趨勢不變，目前全球 AI 設備供給仍處在成長初期，受惠於 AI 的發展，台灣作為全球 AI 科技應用最重要的供應鏈，有望持續保持在成長軌道上運行，中長期而言台灣科技股表現仍可關注，而這當中亦不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力，可望為資金布局之首選，建議投資人也不妨透過訴求精選台灣優質科技高息股的 ETF 來參與行情，掌握科技成長行情與股息收益雙重契機。

群益優選非投等債 ETF 經理人李忠泰指出，目前非投等債的發債企業基本面與信用面無虞，預期今年非投等債市場違約率仍將低於長期均值，再加上非投等債現具有高殖利率優勢，投資吸引力更足。建議有意將非投等債納入配置的投資人，可選擇聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債 ETF，將有助強化投資組合穩健性，並兼顧收益需求。

群益 ESG 投等債 0-5 ETF 經理人謝明志表示，聯準會重啟降息循環，不過，未來降息節奏與強度仍難以掌握，等待時間長短有別對於資產表現亦有影響，故在利率環境變化難料下，短天期投等債的優勢在於其存續期間較短，對於利率波動的敏感度相對較低，有助降低投資債券所承擔的利率風險，可說是取得收益與利率風險的較佳平衡理財工具。