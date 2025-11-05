瑩碩今年國內已取得10張藥證 力拚下半年轉盈

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-05 18:44

瑩碩 (6677-TW) 今 (5) 日召開法說會，總經理顏麟權表示，根據台灣衛福部 TFDA 最新公布，確定再取得 4 張藥證，今年以來國內已取得 10 張藥證，隨著新品上市銷售，力拚下半年轉盈。

瑩碩董事長王建治(左)、總經理顏麟權(右)。(鉅亨網資料照)

瑩碩研發產品線包括台灣市場的 26 項產品，預計有 46 張藥證，全球市場則有 9 項產品，以及 3 項屬於 505(b)(2) 途徑的新劑型新藥。瑩碩預計，至 2030 年全球將增加 85 張以上藥證，其中，以至少 1 項新劑型新藥完成對外授權為目標。

總經理顏麟權指出，瑩碩今年跨足新藥開發領域，9 月向美國 FDA 提交思覺失調症新藥 AX251 的臨床一期試驗申請，目前已獲核准，預計明年第一季啟動。

瑩碩除聚焦研發，旗下 2 家子公司歐帕生技與泰和碩藥品，歐帕生技專責生產製造，並朝 CDMO 轉型，泰和碩則負責行銷與通路建置，同時代理國外多項藥品與功能性食品，打造從研發、製造到銷售的一條龍藥品產業鏈。

瑩碩表示，今年前三季營收 6.2 億元，年減 5%，主要受到代工收入減少影響，不過隨著新領證的產品陸續上市銷售，預期第四季業績有望重返成長。