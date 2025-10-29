瑩碩過動症藥品授權韓國製藥公司 分食MPH 6億元商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-29 18:57

瑩碩 (6677-TW) 今 (29) 日宣布，與韓國前 50 大藥廠丸仁製藥簽署一項高門檻口服學名藥 MPH 的韓國地區專屬授權合約。瑩碩指出，若 MPH 能順利上市，有望分食韓國市場約 6 億元的商機。

瑩碩董事長王建治(左)、總井裡顏麟權(右)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

根據合約，瑩碩將獲得簽約金、階段里程碑金，以及產品上市後的供貨收入，丸仁則負責藥品在當地的生體相等性 (BE) 試驗、藥證申請與市場銷售。

瑩碩表示，MPH 為治療 ADHD，原廠專利已過期，透過自有技術平台開發出 18、27、36 及 54 毫克等 4 種劑量的長效錠劑，其中，18 與 36 毫克產品已取得台灣藥證，27 毫克產品也提交台灣要正審查，此次將 4 種劑量品項一次授權給丸仁。

根據韓國食品藥物安全部 (MFDS) 統計，韓國注意力不足過動症 (ADHD) 病患逐年增加，過去 5 年平均成長 23.9%，尤其學生族群成長快速，帶動相關治療藥物需求增加。MPH 原廠藥去年銷售額為新台幣 6 億元，且尚無與原廠同成分、同劑型的學名藥獲准上市。

瑩碩進一步指出，由於韓國尚無相同成分的學名藥獲准上市，加上自去年下半年起，原廠專利藥供貨不穩定，市場出現短缺狀況，面對具成長潛力的韓國市場，MPH 有望搶下韓國首發學名藥，若後續能順利上市，有機會獨占份額。

總經理顏麟權表示，目前規劃每年在台灣上市 8 個品項，日本、韓國及美國則規劃一年上市 3 至 4 個品項。其中，美國市場方面，聚焦 505(b)(2) 藥品的開發，其中一項長效注射針劑，目標明年第一季開始收案。

針對中國市場，顏麟權則說，即便中國市場競爭激烈，也未放棄中國市場，鎖定市場規模約 1 至 2 億人民幣的品項，不挑太大、太新的產品，而偏向原料短缺、中國市場無法合成的品項。