2025-12-23

生華科 (6492-TW) 今 (23) 日召開法說會，說明公司以 AI 驗證、精準臨床與國際合作為核心的研發與商業布局，並以新機制扛癌基石為定位，持續推進旗下 2 項新藥 CX-4945 以及 CX-5461。

生華科以新機制抗癌基石為核心，推進旗下兩項新藥。(圖：生華科提供)

生華科指出，日前 Google(GOOG-US) 旗下 DeepMind 運用最新 C2S-Scale 生物 AI 模型，分析超過 4000 項候選藥物後，點名生華科新藥 Silmitasertib(CX-4945)，展現「免疫增敏」潛力，並可提升癌細胞的「抗原呈現」放大能力，有望翻轉癌症治療的冷腫瘤變熱腫瘤領域。

CX-5461 方面，生華科已與跨國藥廠 BeOne Medicines 簽署國際臨床合作協議，以 CX-5461 合併使用 BeOne Medicines 已上市 PD-1 抑制劑 tislelizumab 進行聯合治療，初步鎖定胰臟癌及對現有免疫療法產生抗藥性的黑色素瘤等晚期實體腫瘤。若聯合療法初步在人體試驗驗證成功，可望進一步切入規模數百億美元授權級別的全球免疫腫瘤市場。