鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-27 13:25

‌



瑩碩 (6677-TW) 今 (27) 日表示，旗下治療嚴重痤瘡 (青春痘) 藥品「敵痘軟膠囊」獲台灣 TFDA 核發領證通知，為國內口服 A 酸 (Isotretinoin) 軟膠囊首家學名藥，預計明年上半年正式鋪貨，且因近年原廠供貨不穩定，可望搶攻每年 4 億元市場。

瑩碩口服A酸獲台灣首發學名藥明年上半年鋪貨，攻原廠缺藥4億元商機。(圖：shutterstock)

瑩碩表示，敵痘具有與原廠要相同成分、相同軟膠囊劑型，涵蓋 10 毫克與 20 毫克 2 種完整劑量，此次獲得 TFDA 核發領證通知的為 20 毫克產品，而 10 毫克產品也已提交藥證申請，目前正處於審查階段。

‌



顏麟權提到，台灣超過 7 成青少年有青春痘的問題，成年人盛行率也不低，市場需求迫切，過去每年銷售額約新台幣 4 億元，但因近年原廠供貨不穩、時常缺貨，敵痘具口服學名藥優勢，可望填補市場供應缺口。