瑩碩口服A酸獲台灣首發學名藥明年上半年鋪貨 攻原廠缺藥4億元商機
鉅亨網記者劉玟妤 台北
瑩碩 (6677-TW) 今 (27) 日表示，旗下治療嚴重痤瘡 (青春痘) 藥品「敵痘軟膠囊」獲台灣 TFDA 核發領證通知，為國內口服 A 酸 (Isotretinoin) 軟膠囊首家學名藥，預計明年上半年正式鋪貨，且因近年原廠供貨不穩定，可望搶攻每年 4 億元市場。
瑩碩表示，敵痘具有與原廠要相同成分、相同軟膠囊劑型，涵蓋 10 毫克與 20 毫克 2 種完整劑量，此次獲得 TFDA 核發領證通知的為 20 毫克產品，而 10 毫克產品也已提交藥證申請，目前正處於審查階段。
顏麟權提到，台灣超過 7 成青少年有青春痘的問題，成年人盛行率也不低，市場需求迫切，過去每年銷售額約新台幣 4 億元，但因近年原廠供貨不穩、時常缺貨，敵痘具口服學名藥優勢，可望填補市場供應缺口。
瑩碩表示，台灣市場未來將由皮膚科經銷商推廣，目前已與經銷夥伴展開上市前的推廣與銷售事宜，同時也積極尋找東南亞合作夥伴，進一步布局海外市場。
瑩碩指出，敵痘為公司在雙相軟膠囊技術平台的首個取證產品，與祥翊 (6676-TW) 共同投資開發，瑩碩負責劑型開發且為藥證持有者，祥翊則負責生產製造。總經理顏麟權表示，瑩碩透過聯盟方式，結合彼此優勢，利用資源共享與分工，減少重複投資，目的實現雙贏，為公司帶來穩定的營收與獲利來源。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇