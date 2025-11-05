〈房產〉飯店改建成豪宅「西華璞園」登坪價200萬元俱樂部新成員
鉅亨網記者張欽發 台北
根據最新實價揭露資料顯示，台北市又出現坪價 200 萬元俱樂部新成員，由西華飯店的危老改建案「西華璞園」，2025 年已經揭露三筆實價紀錄，最高價是高樓層的 21 樓，每坪成交單價達 224.7 萬元，總價高達 2.4 億元。
台北市的飯店以危老改建豪宅包括西華飯店改建「西華璞園」、中山北路國賓飯店 (2704-TW) 改建「國賓皇琚」，以及南京東路台北馥敦飯店南京館改建的「鐫萃」案。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市近年有許多飯店陸續投入危老改建，主要包括危老獎勵給予高額的容積獎勵，同時飯店所有權人單純省去整合的風險，另外疫情期間飯店業面臨艱困的經營環境，即使疫情結束飯店也可能因為老舊缺乏競爭力，有些經營者就選擇透過危老改建活化。
此次揭露的是知名飯店西華飯店改建案「西華璞園」，基地位置在民生敦北商圈之中，目前北市地政雲的實價已揭露三筆，成交時間都在今年的 7、8 月，包括低樓層 3 樓成交 1.86 億元，每坪單價 178 萬元，18 樓每坪 212 萬元，總價 1.79 億元，最高價是高樓層的 21 樓，成交 2.4 億元，每坪單價 224.7 萬元，使「西華璞園」成為台北市新的坪價 200 萬元豪宅俱樂部成員。
另一個飯店改建豪宅的經典案例則是「國賓皇琚」，2023 年曾揭露總價 4.7 億元，每坪 217.9 萬元的紀錄，實價共揭露 68 筆，總銷售金額超過 100 億元，另一筆危老改建則是南京東路上的「鐫萃」，前身則是台北馥敦飯店南京館，實價揭露單價也出現每坪 172.7 萬元的高價紀錄。
