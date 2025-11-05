〈房產〉飯店改建成豪宅「西華璞園」登坪價200萬元俱樂部新成員

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-05 15:49

根據最新實價揭露資料顯示，台北市又出現坪價 200 萬元俱樂部新成員，由西華飯店的危老改建案「西華璞園」，2025 年已經揭露三筆實價紀錄，最高價是高樓層的 21 樓，每坪成交單價達 224.7 萬元，總價高達 2.4 億元。

「鐫萃」由台北馥敦飯店南京館改建，出現每坪172.7萬元的高價紀錄。(鉅亨網記者張欽發攝)

此次揭露的是知名飯店西華飯店改建案「西華璞園」，基地位置在民生敦北商圈之中，目前北市地政雲的實價已揭露三筆，成交時間都在今年的 7、8 月，包括低樓層 3 樓成交 1.86 億元，每坪單價 178 萬元，18 樓每坪 212 萬元，總價 1.79 億元，最高價是高樓層的 21 樓，成交 2.4 億元，每坪單價 224.7 萬元，使「西華璞園」成為台北市新的坪價 200 萬元豪宅俱樂部成員。