〈房產〉市況不佳難見慶祝行情 台南捷運藍線站區房價10站有6站下跌

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-04 12:01

台南捷運藍線在 10 月 21 日獲行政院正式核定，力拚 2026 年底前動工，預計約 6 年後將迎來台南首條捷運通車，不過交通利多之後出現周邊房價鬆動，依統計，藍線 10 個站點周邊近一年房價，10 站就有 6 站房價下跌。

位於文化中心的台南捷運藍線「B8站」預定地，近一年周邊房價上漲約1成。(圖：台灣房屋提供)

其中台南捷運藍線各站區預定地周邊，又以「B3 站」五王國小商圈跌勢最明顯，每坪單價從 25.7 萬元下修至 22.8 萬元，年減約 1 成，縱使是漲少跌多，全線 10 站捷運宅，房價已不見 1 字頭。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，捷運藍線為台南捷運的核心路線，北起大橋重劃區，南至文化中心，支線則連接仁德轉運站，行經永康、東區、仁德等精華地段，各站點商圈都是台南指標生活圈，近年在限貸令影響下，房市主要由自住剛需撐盤，但受限貸款水位吃緊，自備款門檻提高，購屋族多傾向捨新選舊、降低總價，以減少貸款受限的風險。

李家妮表示，以「B3 站」五王國小商圈來說，去年新屋成交最高水位已突破 5 字頭，但今年 5 年以下新屋交易比例明顯減半，以 20 年以上中古屋交易為最大宗，占比從 6 成增加至 8 成，相對使整體價位出現溫和修正。

台南捷運藍線示意圖。(圖：台南市政府提供)

觀察藍線 10 站中，仍有 4 站呈現年增表現，其中，位於文化中心生活圈的「B8 站」，近一年均價從每坪 22.9 萬元，上揚至 25.4 萬元，漲幅 1 成最高，榮登全線房價抗跌王。

台灣房屋台南富裕加盟店店長林依依表示，漲勢最亮眼的「B8 站」，為藍線文化中心線的終點站，位屬文化中心生活圈，區段除擁有文化中心外，還坐擁巴克禮公園、台南市立醫院，也鄰近南台南站副都心，生活機能與環境品質兼具，為市中心優質生活圈之一。

林依依表示，文化中心生活圈內有崇明國中、小兩所明星學校，磁吸家庭客群積極卡位明星學區，然而區域新案供給有限，多為透天聚落與屋齡 25-30 年以上的中古華廈大樓，不少屋主因滿意生活機能，又看好未來捷運發展紅利，普遍惜售使市場釋出量較低。也因物件稀缺性，讓買方願意追價的機率與幅度提高，加上公共建設利多帶動下，讓商圈中古房價呈現明顯補漲，以目前 25 年中古大樓 3 房含車位，總價帶約在 1000-1200 萬元左右能入手。