〈房產〉新青安鬆綁及傳統旺季支撐 永慶10月交易月增5%年增10%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-31 15:53

‌



新青安貸款鬆綁效應持續發酵下，以及放寬對「先買後賣」換屋族售舊屋的期限，的確提振部分首購、換屋族群買氣，加上第四季傳統購屋季動能，永慶統計全台門市 10 月，交易量較 9 月增 5%，年增達 10%，10 月交易並以桃園市年增 13% 最高。

永慶內部統計，10月交易月增5%年增10%，並且以桃園年增幅最高。(鉅亨網記者張欽發攝)

根據永慶房產集團統計，門市交易量與 9 月相比，台北市月增 3%，新北市月增 7%，桃園市成長 3%，新竹縣市量增 2%，台中市月增 8%，台南市成長 9%，高雄市則月增 7%。

‌



永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近期隨著房市政策鬆綁議題持續發酵，民眾購屋信心受到激勵，觀望情緒稍減，10 月看屋意願增加的趨勢，自住需求轉趨穩定；另一方面，市場看跌未來房價已成共識，加上關稅戰仍有諸多變數，對於經濟景氣前景有疑慮，部分屋主在去化壓力與成交速度考量下，開始調整心態、主動讓利，使議價空間擴大、成交也更順暢，讓 10 月房市交易量較 9 月小增 5%。

如與去年 10 月同期相比，永慶房產集團統計全台市交易量年增 10%，其中，台北市年增 8%，新北市年增 7%，桃園市量增 13%，新竹縣市年增 12%，台中市量增 10%，台南市年增 9%，高雄市則量增 12%。

陳金萍說明，去年 10 月受到銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制影響，民眾面臨貸款利率拉高、成數降低的情形，衝擊房市買氣，整體交易最為低迷，而今年在政策鬆綁效應持續發酵下，首購族與換屋族穩定進場，帶動交易量年增 1 成。

陳金萍指出，觀察今年整體市況，在政策面鬆綁效應發酵以及年底購屋潮帶動下，銀行房貸排撥狀況略微緩解，讓中古屋交易有回穩跡象，但量增幅度都在 5% 內，顯示整體交易量能並未出現爆量的交易榮景，僅回到相對穩定的格局。陳金萍補充，目前市場氛圍相較於去年已明顯穩定許多，但買方仍期待房價有進一步修正的空間，若屋主願意適度調整售價，有助於加速成交。