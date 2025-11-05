年薪百萬元內的新北青年最愛買淡水 板橋及三重也以交通優勢受寵

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-05 12:49

近年來房價明顯上漲，而薪資漲幅遠不及房價飆升速度，那究竟新北年薪百萬元內的青年族群最愛買哪裡呢？房仲業者統計聯徵中心與實價登錄的數據，盤點新北市年薪百萬內的 40 歲以下青年買家，以淡水區以 1,333 戶的貸款戶數最受歡迎，平均單價也是榜上最親民的一區。

新北三重也以交通優勢成年薪百萬元內的新北青年購屋熱區之一。(鉅亨網記者張欽發攝)

而板橋、三重及土城區也備受喜愛，也有超過千戶的申貸量。

從聯徵中心 2024 年第三季到 2025 第二季的貸款數據來看，淡水區以 1,333 戶奪冠，平均購屋總價 (鑑估值) 為 1108 萬元，平均單價為每坪 30.2 萬元，是新北前十大青年購屋熱區中，房價最親民實惠的一區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，雙北市中心的房價高昂，讓不少購屋族群往相對平價的蛋白區尋屋，而淡水區因位處大台北地區的蛋白區，房價相對低廉，對於荷包不深的青年首購、小資族群來說，可以說是相當吸睛，購屋負擔也不會那麼重。至於淡水常被討論的交通方面，當地本就有捷運和輕軌行經，未來若淡江大橋和淡北快速道路能順利開通，及輕軌藍海線第二期完工後，對於當地的交通會是很大的加分，機能也將更為健全。

至於板橋區，近一年來也有 1262 戶的貸款戶數，排行第二。陳金萍表示，板橋區不僅是新北市的行政中心，也是重要的交通樞紐與商業重鎮，挾著這些優勢，也獲得不少青年族群的青睞。而且，板橋距離北市僅一橋之隔，也可藉由捷運板南線快速抵達北市核心、蛋黃區域，儘管近一年當地每坪均價已突破 6 字頭，仍受到許多青年通勤族的喜愛。

至於也與北市一橋之隔的三重區，陳金萍分析，當地因鄰近台北市蛋黃區，交通方面有捷運中和新蘆線與桃園機場捷運行經，生活機能也相當便利，房價又相較於台北市親民，因此，三重區也成為許多青年族群的購屋選擇之一。數據顯示，近一年新北年薪百萬元內的青年購屋貸款為 1205 戶，每坪均價為 53 萬元。