海悅10月營收13.06億元 「南悅豐映」交屋貢獻逾10億元
鉅亨網記者張欽發 台北
代銷龍業者海悅 (2348-TW)10 月在受惠「南悅豐映」建案持續順利完成交屋貢獻 10.61 億元營收挹注，推升單月營收到 13.06 億元，月增 73.1%，但年減 51.52%，累計 2025 年 1-10 月營收達 57.26 億元，年減 32.89%。
海悅指出，由於去年 10 月營建收入因移轉新店寶元段部份持分認列 16.52 億元加上「新莊海悅花園」建案完工交屋貢獻，使營建收入比較基期相對高，去年 10 月單月營收 26.95 億元，墊高比較基期，造成在 10 月營收與去年同月比較出現大幅衰退。
海悅指出，因台灣購置不動產貸款信心不足，全台推案量大幅下修，使全台不動產代銷市場維持淡季表現，海悅全台接案，代銷業績來源穩健，加上精準行銷策略，得 10 月代銷收入 2.45 億元，且受益於子公司台中市北屯區「南悅豐映」建案 10 月持續順利完成 48 戶交屋，得 10 月營建收入 10.61 億元，海悅在代銷與營建雙引擎業績貢獻下，繳出 10 月營收 13.06 億元。
展望全年，海悅 11、12 月將陸續啟動苗栗高鐵特區「弘峻綻高鐵」、台中市西區「勤美之真」與太平區「由鉅敘真」等建案挹注代銷收入，加上「南悅豐映」將於年底前完成全部已銷售戶數的交屋作業，營建收入來源無虞，且年底前將有寶亞中和路都更案與永和區「漢皇 River Sky」兩大建案準備推案銷售，海悅估第四季營收動能穩健。
海悅營運版圖布局代銷、營建與轉投資收益，2026 年新北「A3 光點」與高雄「達麗未來市」將於上半年啟動完工交屋，為營建收入添柴火，後續也將維持每年均有投資收益建案挹注代銷與營建收入，並將審慎觀察台灣經濟表現與不動產貸款政策性發展，期回歸房市市場供需機制，台灣區域房市銷售展望佳，營運維持穩健。
