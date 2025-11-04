〈房產〉台灣錢淹腳目 10年來存款增60%、房價翻倍漲 新竹雙增最明顯

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-04 10:43

‌



台灣錢真是淹腳目，從全台存款餘額就可看出端倪。房仲業者統計金管會、實價登錄最新資料，全台存款餘額截至 6 月底為止達 62.4 兆元，10 來年飆漲 6 成；不過房價漲勢更驚人，新案行情相較 10 年前已成長 100%，各縣市，則以新竹存款、房價皆有翻倍成長的表現。

台灣錢淹腳目 10年來存款增60%、房價翻倍漲 新竹雙增最明顯。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，近年來資金寬鬆造就投資市場火熱，也讓熱錢氾濫，同時搭上全球趨勢，台灣迎向黃金 10 年的半導體業帶動，讓新竹居民經濟能力大幅跳躍，亦讓區域房價同步衝高。

‌



住商機構彙整金管會統計，全台存款餘額相較 10 年前大增 60%，截至今年 6 月底為止已達 62.4 兆元，其中大多集中於六大都會區，並以台北市 24.3 兆元、新北市 7.6 兆元及台中市達 6.2 兆元登錄最多：而若觀察實價，全台房價飆漲速度甚至更勝於存款增幅，2016 年全台新案均價約達每坪 27.1 萬元，到今年為止，平均新案行情已達 55.6 萬元，漲勢達 105.2%。

賴志昶分析，近年來不管是台商回流或是近期的全台 AI、半導體浪潮，大幅推升股價之餘，也讓存款餘額持續創高，而熱錢持續流入，加諸有疫情後一件成本高漲、土地價格飆升等因素，讓整體房市表現強勢，全台房價十年來翻倍漲。

除六都外，以大新竹表現最突出，其中新竹縣存款餘額達 2.5 兆元，為六都外最高縣市，且相較 10 年前成長 81.9%；至於新竹市存款餘額 1.2 兆元，漲勢高達 102%，為全台唯一翻倍成長縣市。另觀察實價，新竹縣市房價漲勢也驚人，新竹縣、市 2016 年平均新案成交維持 2 字頭，經過 10 年。

其中新竹市來到每坪 57.7 萬元，為雙北外最高縣市，且漲幅近 1.5 倍；而存款餘額翻倍的新竹縣，今年新案平均行情約每坪 46.3 萬元，相較十年同期飆漲逾 1.2 倍。賴志昶補充，近年來新竹縣竹北、寶山等地受竹科外溢效應帶動，吸引高科技人才移入，帶動區域存款餘額暴漲一倍，且房價亦大幅起漲；至於新竹市同樣受竹科客帶動，加上區域開發飽和，房市物以稀為貴之下，讓房價跟著存款餘額同步高升。