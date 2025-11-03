〈房產〉六都10月房市交易量月增5.7% 前10月年減26%續創有紀錄以來第四低

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-03 18:45

‌



全台六都會區今 (3) 日公布 2025 年 10 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 6989 棟，月增 5.7%，年減 13.5%。2025 年 1-10 月交易量爲 16 萬 8785 棟，年減 26.6%，全台六都前 10 的市場交易量也續創有紀錄以來第四低。

六都10月房市交易量月增5.7% 前10月年減26%續創有紀錄以來第四低。(鉅亨網記者張欽發攝)

‌



永慶房屋研展中心副理陳金萍說，近期隨著房市政策鬆綁議題持續發酵，民眾購屋信心受到激勵，觀望情緒稍減，首購、換屋等自住需求轉趨穩定，加上市場看跌未來房價已成共識，部分屋主開始調整心態、主動讓利，讓整體交易量呈現小幅回溫跡象。若後續國內經濟環境沒有大幅變化，隨著房市政策鬆綁議題持續發酵，以及自住需求穩定進場，預期 11-12 月房市傳統旺季有望維持穩健格局。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，9 月開始新青安貸款不計入銀行法水位上限後，不動產放款水位略有下降，房貸苦等排撥的問題略有紓解，也帶動交屋過戶的量能；加上第四季為傳統購屋旺季，部分久候多時的剛需買家出籠，尤其各都的相對平價區段，包括淡水、龜山、梧棲、安南等地，因政策環境對首購族趨於友善，銷路較之前微幅回升，使都會區 10 月整體的買賣移轉表現優於 9 月，年減幅也收斂至 1 成左右，衰退幅度已比前三季動輒年減 2-3 成緩和許多。

全台六都 2025 年 10 月六都建物買賣移轉棟數月增 5.7%，年減 13.5%；2025 年 1-10 其中，僅台北市與桃園市微幅量縮 1.0% 與 0.7%，其餘四大都會區均量增，新北市月增 14.2%，台中市月增 4.6%，台南市量增 2.7%，高雄市月增 9.9%。10 月的建物買賣移轉棟數反映的是 9-10 月初的市況，因適逢暑假結束，民眾看屋、詢價活動均回歸正常，加上 9 月初新青安鬆綁以及延長對「先買後賣」換屋族售舊屋的期限，觀望的市場氛圍稍減，讓 10 月交易量較 9 月成長 5.7%。

另與 2024 年 10 月相比，全台六都交易量合計年減 13.5%，其中台北市年減 22.0%，新北市年減 3.6%，桃園市年減 11.4%，台中市年減 8.3%，台南市年減 33.2%，高雄市年減 16.2%。陳金萍指出，2024 年 10 月在國內銀行房貸緊縮持續的狀況下，銀行以排撥方式分散撥款時程，房貸排隊等候時間拉長，加上央行祭出第七波選擇性信用管制衝擊，民眾購屋態度轉趨保守觀望，雙重影響下，交易量表現持續低迷，但仍有部分縣市新屋交屋挹注，讓 10 月建物買賣移轉棟數月減幅度相對緩和。

反觀今年，在房市政策稍稍鬆綁後，民眾購屋信心受到激勵，讓市場的觀望氛圍略為緩解，但海內外政經局勢不確定因素仍多，民眾購屋意願雖有小幅提升，但市場買氣難有明顯量增的空間，因此，今年 10 月的交易量與去年同期相比仍有超過一成的減幅。

陳金萍指出，進一步觀察今年 1-10 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 168,785 棟，較去年同期年減 26.6%。其中台北市年減 25.2%，新北市年減 29.0%，桃園市年減 17.9%，台中市年減 23.8%，台南市年減 32.4%，高雄市年減 33.1%。另觀察歷年交易量發現，今年前 10 月六大都會區建物買賣移轉棟數續創八年來最冷，也是自 1999 年有紀錄以來第四低量，僅高於 2015 年至 2017 年，而台北市、台南市續創 8 年最低，新北市、高雄市則是近 9 年新低紀錄。