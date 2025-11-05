鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-05 15:40

亞馬遜 (AMZN-US) 狀告 Perplexity AI 公司，試圖阻止這家新創公司幫助用戶在亞馬遜線上購物，這場訴訟可能會對所謂的「代理式人工智慧 (agentic AI)」的應用範圍產生影響。

AI代理戰開打 亞馬遜控Perplexity AI涉「電腦詐欺」(圖:shutterstock)

這家美國線上零售商周二 (4 日) 提起訴訟，要求 Perplexity 停止允許其人工智慧瀏覽器代理 Comet 代表用戶進行線上購物。根據提交給舊金山聯邦法院的訴狀，這家電商巨頭指控 Perplexity 犯下電腦詐欺罪，因為這家公司沒有披露 Comet 何時代表真人購物，違反了亞馬遜的服務條款。

‌



知情人士透露，亞馬遜在上周五向這家新創公司發出停止侵權通知函後，提起了這場訴訟。

亞馬遜的指控：未經授權與服務降級

亞馬遜表示，Comet 代理是「偽裝或隱藏的」，正在規避該公司以獲得未經授權的訪問權。儘管亞馬遜已採取措施阻止外部 AI 代理 (包括 OpenAI、Google 和 Meta 開發的工具) 爬取其網站，但 Perplexity 仍發布了新版 Comet 以繞過安全措施，並將這些代理識別為 Google Chrome 瀏覽器用戶。

亞馬遜強調，第三方購物代理必須公開運作，並「尊重服務提供商的決定」是否參與。該公司指責 Perplexity 的代理「顯著降級」了亞馬遜的購物體驗，包括未能擴大商品發現、缺乏個性化推薦，以及可能無法提供最快的送貨速度。

亞馬遜指出，如外送服務或線上旅遊網站等第三方應用程式，也遵循相同規範。

Perplexity 的反擊：「霸凌」與用戶權利

Perplexity AI 則對此反擊，指責亞馬遜是「霸凌」者，企圖利用法律威脅來扼殺競爭。Perplexity 在部落格貼文中表示，用戶「熱愛這種體驗」，而更輕鬆的購物方式應意味著更多的交易和更快樂的客戶。但亞馬遜卻更關心向用戶提供廣告和贊助結果。

Perplexity 執行長 Aravind Srinivas 反駁亞馬遜關於隱藏身份的指控。他認為沒有必要區分用戶與其授權的代理，並主張 AI 代理應享有與真人用戶「相同的所有權利和責任」。

產業背景與未來合作可能性

實際上，亞馬遜本身也在開發類似的 AI 購物工具，例如可推薦產品的 Rufus 聊天機器人，以及允許用戶跨品牌購物的 「為我購買」(Buy For Me) 功能。

值得一提的是，Perplexity 估值高達 200 億美元，並且是亞馬遜雲端服務 (AWS) 的客戶，亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 也是這家公司投資者。