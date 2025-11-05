AI代理戰開打 亞馬遜控Perplexity AI涉「電腦詐欺」
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
亞馬遜 (AMZN-US) 狀告 Perplexity AI 公司，試圖阻止這家新創公司幫助用戶在亞馬遜線上購物，這場訴訟可能會對所謂的「代理式人工智慧 (agentic AI)」的應用範圍產生影響。
這家美國線上零售商周二 (4 日) 提起訴訟，要求 Perplexity 停止允許其人工智慧瀏覽器代理 Comet 代表用戶進行線上購物。根據提交給舊金山聯邦法院的訴狀，這家電商巨頭指控 Perplexity 犯下電腦詐欺罪，因為這家公司沒有披露 Comet 何時代表真人購物，違反了亞馬遜的服務條款。
知情人士透露，亞馬遜在上周五向這家新創公司發出停止侵權通知函後，提起了這場訴訟。
亞馬遜的指控：未經授權與服務降級
亞馬遜表示，Comet 代理是「偽裝或隱藏的」，正在規避該公司以獲得未經授權的訪問權。儘管亞馬遜已採取措施阻止外部 AI 代理 (包括 OpenAI、Google 和 Meta 開發的工具) 爬取其網站，但 Perplexity 仍發布了新版 Comet 以繞過安全措施，並將這些代理識別為 Google Chrome 瀏覽器用戶。
亞馬遜強調，第三方購物代理必須公開運作，並「尊重服務提供商的決定」是否參與。該公司指責 Perplexity 的代理「顯著降級」了亞馬遜的購物體驗，包括未能擴大商品發現、缺乏個性化推薦，以及可能無法提供最快的送貨速度。
亞馬遜指出，如外送服務或線上旅遊網站等第三方應用程式，也遵循相同規範。
Perplexity 的反擊：「霸凌」與用戶權利
Perplexity AI 則對此反擊，指責亞馬遜是「霸凌」者，企圖利用法律威脅來扼殺競爭。Perplexity 在部落格貼文中表示，用戶「熱愛這種體驗」，而更輕鬆的購物方式應意味著更多的交易和更快樂的客戶。但亞馬遜卻更關心向用戶提供廣告和贊助結果。
Perplexity 執行長 Aravind Srinivas 反駁亞馬遜關於隱藏身份的指控。他認為沒有必要區分用戶與其授權的代理，並主張 AI 代理應享有與真人用戶「相同的所有權利和責任」。
產業背景與未來合作可能性
實際上，亞馬遜本身也在開發類似的 AI 購物工具，例如可推薦產品的 Rufus 聊天機器人，以及允許用戶跨品牌購物的 「為我購買」(Buy For Me) 功能。
值得一提的是，Perplexity 估值高達 200 億美元，並且是亞馬遜雲端服務 (AWS) 的客戶，亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 也是這家公司投資者。
亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 曾表示，儘管目前的 AI 購物代理客戶體驗「不好」，但亞馬遜正與第三方開發者進行「對話」，並相信「我們將找到合作的方式」。這場爭議凸顯了 AI 代理未來如何與電商平台互動的核心問題。
