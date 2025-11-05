鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-05 08:32

美國電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 正在興建一條名為 Fastnet 的海底光纖電纜，連接美國馬里蘭州東岸與愛爾蘭科克郡，這將是亞馬遜首個全資擁有的海底電纜計畫。

亞馬遜啟動首個獨資海底電纜計畫，預定2028年投入營運。（圖：Shutterstock）

據美國《CNBC》周二（4 日）報導，目前全球超過 95% 國際數據與語音通訊都依賴海底電纜傳輸。這些電纜每秒可傳輸數百太比特（Tbps）的數據，涵蓋政府通訊、金融交易、電子郵件、視訊通話、串流服務等內容。

亞馬遜此前曾參與多個海底電纜計畫，例如 Jako、Bifrost 和 Havfrue，但這些都是與其他公司共同投資的計畫。而 Fastnet 是亞馬遜首次獨立承擔的海底電纜工程。

Fastnet 的總傳輸能力將超過每秒 320 太比特，相當於同時播放 1,250 萬部高畫質電影，或處理數百萬次人工智慧（AI）訓練任務。換個角度，這一速度約為當今多數大城市高速寬頻標準的 50 倍。

這條長達 3,000 英里（約 4,800 公里）的巨型電纜，將從馬里蘭州東海岸直通愛爾蘭科克郡。

這項計畫旨在應對雲端運算、AI 以及邊緣運算等領域對 AWS（亞馬遜雲端服務）日益增長的需求。AWS 正經歷前所未有的 AI 基礎設施需求增長。

亞馬遜未公布該計畫具體建造成本，但表示預計將在 2028 年正式投入營運。

業界估計，跨大西洋電纜的造價通常在 3 億至逾 10 億美元之間，具體取決於容量與線路複雜情況。

對 AWS 客戶而言，Fastnet 將顯著降低美東與歐洲資料中心之間的延遲，這對 AI 應用尤為關鍵，毫秒級差距往往決定競爭勝負。尤其是依賴高速交易算法的金融機構，將從這條專屬線路中受益。