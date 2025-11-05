美政府停擺平最久紀錄！金融市場炸鍋 幣圈、股市大跳水 專家：停擺引發流動性恐慌
美國政府停擺危機周二 (4 日) 進入第 35 天，追平 2018-2019 年創下的最長紀錄。這場政治僵局不僅拖累民生，更在金融市場掀起巨浪，這一事件抽乾流動性的效應堪比多輪升息。
華爾街周二 (5 日) 遭遇「黑色星期二」，NASDAQ(IXIC) 與標普 500 指數 S&P 500(INX) 單日跌幅創近一個月最大紀錄，科技與半導體類股重挫，恐慌情緒蔓延至加密貨幣市場，比特幣自 6 月以來首次跌破 10 萬美元，引發逾 13 億美元爆倉，美元指數則連 5 日上漲，創三個月新高，英鎊、離岸人民幣及大宗商品普遍承壓。
市場動盪核心指向華盛頓的政治僵局。分析顯示，停擺迫使美國財政部將聯準會 (Fed) 一般帳戶 (TGA) 餘額從三個月前的 3000 億美元推高至突破 1 兆美元，相當於從市場抽走逾 7000 億美元現金。
流動性緊縮也引發關鍵指標異動，擔保隔夜融資利率 (SOFR) 上周五 (10 月 31 日) 一度飆升 22 個基點，遠超 Fed 目標區間，Fed 常設回購工具 (SRF) 使用量逼近歷史高點。銀行儲備金降至 2021 年初以來最低，流動性專家警告，資金面惡化恐形成自我強化循環，恐重演 2019 年回購危機。
不過，美國政府停擺僵局本周或將迎來轉機。奧克拉荷馬州共和黨參議員 Markwayne Mullin 樂觀表示，對本周達成協議「非常有信心」，可能周三 (5 日) 晚間或周四 (6 日) 完成協商。
Mullin 周二表示，民主黨因地方選舉策略性擱置投票，選舉結束後阻撓理由減弱。同時，超 4000 萬人依賴的食品券 (SNAP) 資金已失效，低收入兒童學前教育計畫關閉，民生壓力倒逼雙方妥協。
高盛、花旗等華爾街機構也預測，美國政府可能在未來兩周重開。
不過，兩黨談判仍存變數。民主黨溫和派考慮接受「先重開政府、後表決醫改補貼」的折衷方案，卻激怒進步派。佛蒙特州參議員桑德斯批評此舉是「背叛工薪家庭」，康乃迪克州參議員 Chris Murphy 則直言，相信共和黨未來會支持補貼「無異於自欺欺人，。
目前，金融市場與民生都在懸崖邊緣，政治博弈的結果將決定危機能否在本周畫下句點。
