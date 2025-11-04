美股表現分化亞馬遜創新高 加密貨幣市場閃崩 黃金重新站回4000美元之上

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-04 08:48

美股周一 (3 日) 收盤漲跌互現，僅道瓊收跌，那斯達克與標普 500 則收紅，費城半導體指數亦漲近 1%，AI 相關交易成為主要推動力，加密貨幣市場則遭遇重挫，比特幣與以太坊出現閃崩，黃金價格則重新站回每盎司 4000 美元之上。

消息面上，基於以太幣的去中心化金融協議 Balancer 遭駭客攻擊，損失恐逾 1 億美元，加劇市場擔憂。根據 Coindesk 數據，台灣時間周二 (4 日) 早上 8:47，比特幣跌逾 2.8%。

資料中心企業 IREN 與微軟簽署價值 97 億美元的多年期協議，獲輝達 GB300 GPU 使用權限，提振市場情緒，IREN 股價周一大漲超 10%，微軟則微跌 0.2%，美光也大漲近 5%，領漲晶片類股，輝達亦漲超 2%。

亞馬遜表現亮眼，上漲 4% 至每股 254 美元，再創歷史新高，因其宣布與 OpenAI 達成 380 億美元協議，允許 OpenAI 在 AWS 基礎設施上擴展 AI 業務。

至於其他科技 7 巨頭表現，Google 漲 0.8%，蘋果跌 0.5%，Meta 跌 1.6%，那斯達克中國金龍指數微漲 0.26%，中概股攜程漲 1.2%，阿里巴巴跌 1.6%，金百利克拉克重挫 15%，因其宣布將以超 400 億美元收購泰諾生產商凱伍，交易將組成全球健康保健實體。

美股財報季本周也將持續推進，超微半導體、麥當勞、輝瑞等將陸續發布財報。

經濟數據方面，美國 10 月 ISM 製造業指數降至 48.7，低於預期，顯示製造業仍受關稅不確定性困擾。道明證券指出，ISM 物價指數回落為聯準會 (Fed) 降息提供依據，但政府停擺致消費者物價指數 (CPI) 短期無法發布，數據意義更為重要。

美國最高法院周三 (5 日) 將針對川普關稅政策合法性舉行聽證會，同日 ADP 就業報告也將公布。

在 Fed 上周降息 1 碼後，市場對 12 月再降 1 碼機率預期為 65%，但決策官員分歧明顯。理事米蘭主張降息防經濟下行，芝加哥聯準銀行主席古爾斯比則對降息持謹慎態度。

美債殖利率周一表現亦呈分化，10 年期漲 1 基點至 4.11%，2 年期跌 1 基點報 3.6%。