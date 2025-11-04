鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-04 23:25

亞馬遜 (AMZN-US) 雲服務宣布，已與 OpenAI 簽署一份為期 7 年、價值高達 380 億美元的算力租約。這份協議意味著全球雲計算龍頭與 AI 領軍企業之間，達成了歷史性的首次大規模合作，OpenAI 將立即開始使用 AWS 的算力資源，以滿足其對大規模 AI 模型訓練的龐大需求。

亞馬遜砸380億美元入局 OpenAI到底簽了多少願景支票？(圖:shutterstock)

消息公佈後，市場反應熱烈。亞馬遜股價在週一 (3 日) 開盤後創下歷史新高，單日市值增加超過 1200 億美元。晶片供應商輝達 (NVDA-US) 股價亦上漲逾 2%，顯示美國資本市場對於「OpenAI 鏈」的未來發展充滿信心。

AWS 在公告中強調，公司已擁有數十萬顆最先進的輝達晶片，並具備「擴展到數千萬顆晶片的能力」，為 OpenAI 的長期算力需求提供了有力保障。

OpenAI 的超級算力藍圖

這份與 AWS 的協議，是 OpenAI 為實現其雄心勃勃的超級算力計畫「星際之門」（Star Gate）所奠定的重要基石之一。

OpenAI 執行長奧特曼上週與微軟簽署重組協議後，進一步公開了令人震驚的目標：OpenAI 計劃開發 30 吉瓦（30 GW）的算力資源，預計總投資將達到驚人的 1.4 萬億美元。

為實現這一目標，OpenAI 已與全球多個科技巨頭建立了龐大的算力供應網絡：

◆微軟 (MSFT-US) ： 在修訂合作協議後，OpenAI 承諾額外購買價值 2500 億美元的 Azure 雲服務。微軟則同意放棄雲端服務優先供應權，並將在重組完成後持有 OpenAI 27% 的股份。

◆甲骨文 (ORCL-US) ： 雙方簽署了一份價值 3000 億美元的協議，旨在為「星際之門」項目增加 4.5 吉瓦的算力。

◆CoreWeave(CRWV-US) ： 這家獲輝達支持的新興雲端運算公司，已多次獲得 OpenAI 追加「下單」，最新的合約金額已高達 224 億美元。

◆谷歌 (GOOGL-US) ： OpenAI 在今年 7 月也將 Google 雲端列入了 ChatGPT 的雲端服務供應商名單。

「星際之門」計畫的整體目標已從年初的 10 吉瓦增加至 30 吉瓦。目前 OpenAI 已與阿聯酋和挪威的合作夥伴達成協議，分別在當地建置 1 吉瓦和 230 兆瓦的資料中心。

奧特曼暗示 OpenAI 年收遠超過 130 億美元

面對數千億乃至兆美元的資本承諾，市場高度關注 OpenAI 的履約能力與財務狀況。奧特曼在 Podcast 節目中暗示公司年收入「遠超過」外界傳言的 130 億美元，並表示有可能在 2027 年實現年收入 1000 億美元的目標。

然而，巨大的算力投入也帶來了高昂的成本。在微軟最新公佈的財報中，有一項高達 41 億美元的巨額權益提列。分析師據此估算，OpenAI 在上季的虧損可能超過 120 億美元。