鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-05 13:30

‌



加密貨幣市場再陷入穩定幣信任危機，去中心化穩定幣計畫 Stream Finance 的美元錨定幣 xUSD 周三 (5 日) 遭遇「斷崖式脫錨」，從 1 美元錨定價短暫暴跌至 0.26 美元，單日跌幅超 77%，成為自 2023 年 USDC 因矽谷銀行事件短暫脫錨以來最嚴重的穩定幣危機。

又見脫錨！xUSD斷崖暴跌77% 成2023年來最嚴重穩定幣危機（圖：Shutterstock）

這場危機的導火線直指專案方的外部風險管理漏洞。根據 Stream Finance 官方公告，該公司委託的外部基金管理人 Delphi Capital Management 在一筆衍生性商品投資中虧損約 9300 萬美元，佔協議抵押儲備的三分之一，導致資產負債出現重大缺口。

‌



為避免恐慌蔓延，專案方緊急暫停所有提現與贖回操作，緊急凍結部分 DeFi 流動性池，並啟動內部和外部審計確認資金缺口。

消息一出，市場恐慌情緒迅速擴散。根據 DeFiLlama 數據顯示，xUSD 流通市值 24 小時內從 13.2 億美元縮水至約 3.1 億美元；Curve、Uniswap 等主流交易平台的 xUSD 流動性池遭大規模抽乾，90% 以上資金被兌換為 USDT 或 USDC；部分交易所掛單出「流動性枯竭」。

業內人士分析指出，xUSD 採用「部分鏈上抵押 + 部分託管」的混合模式，透明度本就低於完全鏈上抵押的 DAI 等穩定幣，此次事件更暴露 DeFi 生態對第三方資產管理方的深度依賴風險。若無法快速恢復錨定，與之掛鉤的借貸協議如 StreamLend、StreamSwap 恐將面臨連鎖清算。

穩定幣脫錨並非新鮮事，但近期事件頻傳正不斷消解市場信任。從早期 BitUSD 的流動性不足，到 2022 年 UST 與 LUNA 的「死亡螺旋」，再到 2023 年 USDC 因矽谷銀行暴雷短暫跌破 0.88 美元，穩定幣的錨定危機始終是加密市場的隱雷。

回顧歷史，2021 年 Fei Protocol 的 FEI 因合約漏洞與激勵失效跌破 1 美元，同年 Iron Finance 的 IRON 因雙代幣模型崩潰歸零，2022 年 TerraUSD(UST) 的崩盤更引發百億美元市值蒸發。

這些事件雖觸發機制不同，卻指向相似性漏洞：流動性枯竭、設計缺陷、傳統金融風險傳導或智慧漏洞。

具體來看，脫錨成因可歸納為五大類。一，流動性池深度不足，極端拋售下訂單簿被掃空，價格率先失守；二，演算法型或雙代幣聯動設計在負向衝擊下易陷入「死亡螺旋」，像是 UST 與 LU NA；三，儲備對接傳統銀行的風險，如 USDC 因 SVB 存款暴露間接衝擊；四，智能合約漏洞或橋樑攻擊導致抵押品被抽走；五，市場恐慌加上槓桿清算，賣壓通過機制放大侵蝕錨定。