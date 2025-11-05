技術與情緒雙殺！比特幣一度跌破10萬美元大關 保衛戰仍未結束

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-05 03:08

比特幣近期走勢持續承壓，在經歷近十年來最差的 10 月市場表現後，本周行情再度惡化。周二 (4 日) 紐約交易時段，比特幣一度狂跌 6.5%，最低觸及 99,963 美元，為 6 月以來首度失守 10 萬美元心理關卡，且跌破 200 日移動均線。今年以來漲幅也幾乎全數回吐，表現明顯落後於科技股，市場風險情緒急凍。

截稿前比特幣交易價格回升至 10 萬美元上方，根據 Coingecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 5.4%，報 101,293 美元。

10 萬美元失守加劇拋售疑慮 槓桿資金維持低信念布局

市場分析師 Damian Chmiel 警告，若比特幣持續位於 10 萬美元下方，恐引發新一輪更劇烈拋售，回測 4 月低點 7.4 萬美元並非不可能，意味自現價仍可能再挫約 30%。

儘管跌勢明顯，本次波動屬「低信念賣壓」，並未出現全面踩踏。周二長短部位總爆倉金額約 10 億美元，遠低於 10 月創紀錄的 190 億美元清算潮，也顯示多頭信心不足，尚不敢重建槓桿部位。

比特幣與以太幣 ETF 近月累計出現超過 18 億美元資金淨流出，交易量及永續合約未平倉量自 10 月峰值回落約 30%。此外，市場正關注部分持幣規模較大的資產管理與財務公司是否可能出現拋售風險，加劇投資人不安。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前暗示年底降息機會轉淡，「利率更高更久」預期持續堆疊壓力。與此同時，華爾街人工智慧 (AI) 概念股遭獲利了結，比特幣再度被視為與科技股行情緊密連動的「投機風向球」。

分析師指出，短線支撐先看 96,000 美元；若欲重回多頭格局，需重新站上 21 日均線與約 11.1 萬美元成交密集區，並陸續挑戰 11.46 萬與 12.2 萬美元壓力帶。

投機退潮但流動性改善訊號浮現 長線資金伺機進場

雖然短期多頭受壓，但鏈上數據顯示底部動能或正在醞釀。CryptoQuant 指出，穩定幣供給比 (SSR) 回落至 13 至 14 區間，與今年強彈前相近，暗示場外資金仍在等待入場時機。

避險部位亦顯著增加。加密交易所 Deribit 顯示，11 月底到期、8 萬美元履約價賣權需求急增，代表市場押注行情仍有下探空間，但也顯示市場風險保護已逐步建立，有助減緩極端波動。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 文件，一家大型機構本周再度加碼比特幣 397 枚，耗資約 4,560 萬美元，持倉量增至 641,205 枚，平均成本 74,057 美元，突顯長線布局並未停歇。

Fundstrat 共同創辦人 Tom Lee 則認為，比特幣仍有望在 2025 年底挑戰 15 萬至 20 萬美元。他強調，10 月歷史性清算事件影響雖大，但市場顯示韌性，目前類似於牛市階段的深度換手，而非多頭結束。