鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-05 10:25

近日，加密貨幣市場集體大跌，比特幣 (BTC) 更在周二 (5 日) 跌破 10 萬美元關鍵大關，日內跌逾 7%，自 6 月下旬以來首次跌破 10 萬美元，以太幣(ETH) 跌破 3100 美元，一度跌超 14%。此外，BNB、索拉納幣、STETH 等均跌超 5%。

逾47萬人爆倉！比特幣續跌失守10萬美元大關 回吐今夏以來全部漲幅（圖：Shutterstock）

《智通財經》報導，比特幣已抹去夏季的全部漲幅，回吐華爾街熱烈追捧和機構買盤激增期間帶來的漲幅，周二價位已較一個月前創下的歷史高點跌逾 20%，下跌與股市的熊市回檔幅度一致。以太幣跌幅一度達 15%，多個山寨幣也出現類似跌幅，許多流動性較差的虛擬代幣年內跌幅甚至超過 50% 以上。

另據 Coinglass 數據，過去 24 小時加密貨幣市場共有超 47 萬人爆倉，爆倉總金額為 20.25 億美元，其中，多單爆倉 16.3 億美元，空單爆倉 4 億美元。最大單筆爆倉發生在 HTX-BTC。

今年 10 月 11 日，加密貨幣市場遭遇史上最大規模的強制清算事件，全球主要交易所共清算逾 190 億美元的加密或資產。根據 Coinglass 統計，在短短 24 小時內，全網爆倉金額達 193 億美元，超過 166 萬名交易者被強制平倉，加密市場總市值蒸發超過 4500 億美元。隨著價格跌破關鍵水準且流動性持續收縮，市場信心崩塌，加劇了市場恐慌性拋售。

此外，聯準會 (Fed) 政策變化以及美國政府停擺也對加密貨幣市場的走勢增加不確定性。

近日 Fed 重申謹慎態度，主席鮑爾警告不能保證會進一步降息，理由是政府關門導致經濟報告中斷，參與利率會議的 19 名聯準會官員之間更存在嚴重分歧。

美國聯邦政府停擺在周二已屆滿 35 天，追平美國總統川普上一任期創下的關門最久紀錄。隨著參議院第 14 度否決臨時撥款法案，本次停擺也將持續，創下新的紀錄。

分析人士指出，這次「停擺」凸顯美國黨爭加劇的現實，美國民眾不僅自身利益受到嚴重損害，還要為不斷升級的政治極化買單。

比特幣的下跌也與本周高估值科技股回檔相呼應。隨著對估值過高的新疑慮出現，Palantir 和輝達等 AI 概念股紛紛大跌，常被視為投機情緒風向球的比特幣，再次與股市情緒同步下跌。

加密貨幣還面臨其他一些不利因素，包括現貨 ETF 資金外流，以及對數位資產國庫公司潛在拋售的擔憂。

過去一個月，現貨比特幣和以太幣 ETF 均出現資金外流現象，顯示在今年稍早的強勁上漲後，投資人需求正在降溫。儘管 11 月才剛開始，但當前趨勢正呈現淨負值，暗示行業動能可能暫停。

對於未來趨勢，CryptoQuant 認為，若比特幣無法守住 10 萬美元這個支撐位置，未來將看跌至 7.2 萬美元左右。

投資公司 Lumida Wealth 創始人 Ahluwalia 則說：「雖然比特幣在技術上已在熊市邊緣，但資深加密貨幣投資者過去曾經歷更大幅度的回檔。對於熟悉這個資產類別的人來說，這不算什麼。我認為這只是一次『洗盤』。」