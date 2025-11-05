減重藥市場爭奪戰白熱化！ 輝瑞、諾和諾德為Metsera掀百億美元競購戰

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-11-05 04:56

輝瑞 (PFE-US) 與諾和諾德 (Novo Nordisk) 爭奪減重新創公司 Metsera 的戰火持續升級，兩家藥廠周二分別提高出價，凸顯製藥業對這個醫學領域成長最快市場之一的濃厚興趣。

全球減重藥市場預計2030年達950億美元，輝瑞與諾和諾德為新創Metsera展開搶購戰。

Metsera 周二聲明指出，諾和諾德周二加碼至每股 86.20 美元，總價約 100 億美元。輝瑞則提高至每股 70 美元，總價約 81 億美元。Metsera 董事會認定諾和諾德的報價較優。

根據原始併購協議條款，輝瑞有兩個工作天可協商調整提案。若這段期間結束後，Metsera 董事會仍認為諾和諾德的提案較優，Metsera 有權終止與輝瑞現有的併購協議。

輝瑞提告阻擋對手

輝瑞執行長 Albert Bourla 周二在財報電話會議上反擊，稱諾和諾德的報價「虛幻」且違反反壟斷法，無法構成更優提案。這是輝瑞第二次對諾和諾德與 Metsera 提告。

輝瑞指控對手的搶購行為違反競爭法，要求特拉華州衡平法院暫時阻止諾和諾德的報價。法院周二上午 11 點舉行聽證會。

諾和諾德則反駁稱，新報價符合所有法律規定，「符合患者與 Metsera 股東的最佳利益」。

減重藥市場競爭白熱化

這場競購戰反映減重藥市場的激烈競爭。預計到 2030 年，減肥藥市場規模將達 950 億美元，該市場目前由諾和諾德與禮來 (LLY-US) 主導，但諾和諾德已落後禮來，輝瑞等公司也競相搶進。

輝瑞疫後多年試圖進軍減重市場皆失敗，Metsera 成為其進場關鍵。諾和諾德雖起步早，但已被禮來超越，後者正研發強效口服藥備受關注。諾和諾德視 Metsera 為追趕禮來的機會，搶購行動顯示其更積極的策略。

Metsera 的產品線包含口服與注射藥物，針對 GLP-1 及腸道荷爾蒙 amylin 等不同標靶，研發每月一次的治療方案，用藥頻率低於目前市場的每周注射劑。

分析師擔憂溢價過高

不過，部分分析師擔憂兩大藥廠恐為了 Metsera 付出過高的代價。Metsera 成立僅三年、員工僅 81 人，藥物都還在早中期研發階段。