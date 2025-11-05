search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

減重藥市場爭奪戰白熱化！ 輝瑞、諾和諾德為Metsera掀百億美元競購戰

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電


輝瑞 (PFE-US) 與諾和諾德 (Novo Nordisk) 爭奪減重新創公司 Metsera 的戰火持續升級，兩家藥廠周二分別提高出價，凸顯製藥業對這個醫學領域成長最快市場之一的濃厚興趣。

cover image of news article
全球減重藥市場預計2030年達950億美元，輝瑞與諾和諾德為新創Metsera展開搶購戰。

Metsera 周二聲明指出，諾和諾德周二加碼至每股 86.20 美元，總價約 100 億美元。輝瑞則提高至每股 70 美元，總價約 81 億美元。Metsera 董事會認定諾和諾德的報價較優。


根據原始併購協議條款，輝瑞有兩個工作天可協商調整提案。若這段期間結束後，Metsera 董事會仍認為諾和諾德的提案較優，Metsera 有權終止與輝瑞現有的併購協議。

輝瑞提告阻擋對手

輝瑞執行長 Albert Bourla 周二在財報電話會議上反擊，稱諾和諾德的報價「虛幻」且違反反壟斷法，無法構成更優提案。這是輝瑞第二次對諾和諾德與 Metsera 提告。

輝瑞指控對手的搶購行為違反競爭法，要求特拉華州衡平法院暫時阻止諾和諾德的報價。法院周二上午 11 點舉行聽證會。

諾和諾德則反駁稱，新報價符合所有法律規定，「符合患者與 Metsera 股東的最佳利益」。

減重藥市場競爭白熱化

這場競購戰反映減重藥市場的激烈競爭。預計到 2030 年，減肥藥市場規模將達 950 億美元，該市場目前由諾和諾德與禮來 (LLY-US) 主導，但諾和諾德已落後禮來，輝瑞等公司也競相搶進。

輝瑞疫後多年試圖進軍減重市場皆失敗，Metsera 成為其進場關鍵。諾和諾德雖起步早，但已被禮來超越，後者正研發強效口服藥備受關注。諾和諾德視 Metsera 為追趕禮來的機會，搶購行動顯示其更積極的策略。

Metsera 的產品線包含口服與注射藥物，針對 GLP-1 及腸道荷爾蒙 amylin 等不同標靶，研發每月一次的治療方案，用藥頻率低於目前市場的每周注射劑。

分析師擔憂溢價過高

不過，部分分析師擔憂兩大藥廠恐為了 Metsera 付出過高的代價。Metsera 成立僅三年、員工僅 81 人，藥物都還在早中期研發階段。

瑞穗證券策略師 Jared Holz 指出，從股價走勢看，華爾街預期還會有更高報價。匯豐分析師 Rajesh Kumar 則警告，投資人擔心諾和諾德會為這家新創付出過高價格。

文章標籤

輝瑞諾和諾德Metsera減重藥併購GLP-1禮來肥胖症治療

相關行情

台股首頁我要存股
輝瑞24.3-1.46%
禮來906.86+1.15%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty