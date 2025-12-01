鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-24 01:35

丹麥藥廠諾和諾德 (NVO-US) 周一宣布旗下減重藥 Wegovy 口服版獲美國 FDA 核准，成為首款獲批的 GLP-1 口服減重藥，搶先對手禮來 (LLY-US) 數月上市。消息激勵諾和諾德股價大漲逾 8%，為經歷史上最慘一年的投資人帶來曙光。

丹麥 Jyske Bank 分析師 Henrik Hallengreen Laustsen 告訴《CNBC》，這項核准對投資人來說是救贖，尤其在股價今年暴跌一半、市場對諾和諾德能否與禮來競爭失去信心之後。

截稿前，諾和諾德上漲 8.4%，暫報 52.14 美元。

明年 1 月上市 月費 149 美元

諾和諾德計畫明年 1 月初在美國這個最大市場推出 Wegovy 口服版，起始劑量 1.5 毫克每月售價 149 美元，將透過藥局和特定遠距醫療業者販售。現金付費患者也能以相同價格透過川普政府的直接面向消費者網站 TrumpRx 購買。

臨床數據優於禮來

Wegovy 口服版臨床試驗顯示，患者約一年內平均減重 16.6%。相比之下，禮來口服藥 orforglipron 在後期臨床試驗中減重效果為 12.4%。禮來預計明年 3 至 4 月才會獲得 FDA 核准。

HSBC 歐洲生技與醫療保健股票研究主管 Rajesh Kumar 告訴《CNBC》，諾和諾德的臨床數據看起來「非常出色」，從療效和耐受性來看都比禮來的藥物更有吸引力。

但先發不一定能致勝

不過先發優勢不代表能保證未來主導地位。諾和諾德原本是 GLP-1 減重藥市場的開創者，2018 年在美國推出糖尿病藥 Ozempic，2021 年推出減重版 Wegovy，比禮來早了數年。

但禮來 2023 年推出的減重針劑 Zepbound 在臨床試驗中顯示減重效果優於 Wegovy。彭博彙整的分析師共識預估，Zepbound 銷售額 2025 年將超越 Wegovy。

諾和諾德今年遭遇多重打擊，包括多次下修財測、大規模裁員、高層大地震等，股價今年暴跌約 50%，創下史上最糟年度表現。

仿製藥搶市占 供應短缺成破口

諾和諾德 7 月下修獲利展望時，將仿製藥競爭列為原因之一。公司嚴重低估減重藥需求，導致供應短缺，讓調劑藥局有機會以大幅折扣販售 GLP-1 仿製版本搶市占。