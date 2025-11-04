AI巨頭推免費服務攻印度 鎖定7億用戶數據練兵

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-04 23:06

據《CNBC》周二 (4 日) 報導，AI 巨頭競相布局印度，目標不只是爭取用戶，更是為了動員數百萬人協助訓練 AI 模型。專家指出，印度正成為「全球機器人訓練之都」。

AI巨頭競相進軍印度，透過免費服務動員數百萬用戶協助訓練AI模型。

AI 企業正在向印度提供限期的免費服務，看準的是印度 7 億網路用戶所產生的大量數據。如 Google(GOOGL-US) 與 Perplexity AI 透過與當地電信商 Reliance Jio 及 Bharti Airtel 合作，提供 12 至 18 個月免費服務，而 OpenAI 則在全國提供 ChatGPT Go 方案一年免費使用。

「印度正處於年輕化、數位流暢度與 AI 快速採用的交匯點，」凱捷 (Capgemini) 印度公司副總裁暨產業平台負責人 Sharmila Senthilraja 表示。

海量數據成訓練燃料

Senthilraja 指出，印度低廉的網路成本與強大的數位基礎建設，讓 18 至 35 歲的消費者能自由試驗新興技術。她補充，印度有半數網路使用者表示正在使用某種形式的 AI。

印度擁有全球最高的智慧型手機與網路普及率之一。波士頓諮詢集團 (BCG)6 月報告指出：「印度擁有超過 7 億網路用戶和廣泛的智慧型手機普及率，所產生的大量數據，正是訓練 AI 模型的燃料。」

BCG 補充，印度 AI 市場預計 2027 年將超過 170 億美元，成為全球成長最快的市場之一。

打造認知基礎建設

美國 Greyhound Research 執行長 Sanchit Vir Gogia 表示，AI 業者建立的不只是簡單的用戶基本盤，而是由人類參與驅動、以國家規模訓練的全新數據與認知基礎建設。

他補充，透過電信商提供的 AI 平台也將塑造企業行為。「你的員工今天在家試驗的工具，明天就會成為他們在工作中使用的工具，」他說。

AI 人才需求激增

根據印度 IT 與科技產業協會 NASSCOM 2024 年的估計，印度 AI 勞動力預計將從約 65 萬名專業人士成長至 2027 年的 127 萬人以上，年複合成長率達 15%。

AI 正推動印度對數據科學、數據整理、AI 工程與分析等職位的需求。截至 2025 年 8 月，約 86.5 萬名候選人已註冊或參加各種新興技術課程，其中 32 萬人學習 AI 與大數據分析。