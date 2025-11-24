輸阿里一大截！拼多多Q3營收僅年增9% 市值較自身高點蒸發逾一兆人民幣

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-24 13:20

中國電商平台拼多多 (PDD-US) 上周二 (18 日) 發布今年第三季財報，數據顯示其成長步伐明顯放緩，前三季總營收年增 9% 至 1083 億元(人民幣，下同)，而 2024 年同期營收成長高達 44%，拼多多當日 ADR 股價大跌 7.33%，不到阿里巴巴(09988-HK)(BABA-US) 一半，並較自身歷史最高點縮水逾兆元。

拼多多成長失速！Q3營收僅年增9% 市值較自身高點蒸發逾一兆人民幣（圖：Shutterstock）

財報顯示，今年第三季拼多多歸屬於普通股股東的淨利為 293 億元，年增 17%，調整後淨利年增 14% 至 314 億元，但管理層對未來業績預期謹慎。

拼多多董事長、聯席執行長陳磊在電話財報會議中指出，當前國際環境複雜，各國平台監理政策變化帶來更大挑戰與不確定性，執行董事暨聯席執行長趙佳臻亦說，公司先前升級的「千億扶持」計畫（未來三年投入千億元助力中小商家轉型）已持續投入兩個季度，長期投資不可避免地影響了營收和利潤表現，且未來行業競爭愈發激烈，長期投資還不能增加，本季度利潤還不能作為業績指引。

按業務來看，拼多多收入主要由網路行銷服務 (廣告) 和交易服務 (佣金) 構成，第三季網路行銷服務及其他收入 533 億元，年增 8%，交易服務收入年增 10% 至 549 億元。利潤方面，第三季經營利潤 250 億元，年增率僅為低個位數成長，調整後淨利亦較第二季下滑。

從營收成長趨勢看，拼多多成長放緩態勢明顯。根據同花順 iFinD 數據顯示，去年至今年第二季的營收年增率分別為 131%、86%、44%、24%、10%、7%，今年第三季進一步降至 9%。

在電商產業競爭加劇背景下，淘寶在日活躍用戶規模等關鍵指標仍具優勢。根據 QuestMobile 數據，上月行動購物產業活躍滲透率達 87.5%，雙 11 當天淘寶、拼多多、京東日活躍用戶規模分別達 5.08 億、4.14 億、2.27 億，年增率分別為 4.2%、2.5% 和 9.8%。

海豚投研認為，拼多多未參與外送大戰，部分用戶流被競爭對手吸引。

與此同時，拼多多國際化策略進展受到關注，但公司未在財報中詳細揭露旗下 Temu 績效。陳磊表示，全球化業務經過三年多發展，已服務多國消費者並獲認可，但責任重大。

值得注意的是，在網路科技公司大力投資 AI 的浪潮中，拼多多先前在 AI 領域表現低調，幾乎未公開闡釋 AI 戰略佈局，但今年 8 月有通報其官網上線多個大模型職位。

高盛認為，拼多多股價下跌恐因線上廣告收入低於預期，儘管公司投資及權益收入高於預期，但管理階層對未來再投資持保守態度，可能導致業績波動。

高盛也下調拼多多 2025-2026 年收入預測，調整淨利潤預測，預計今年第四季及 2026 年經調整淨利潤將呈年減表現，2027 年則增長 30%，將目標價由 157 美元降至 147 美元，維持「買進」評等。

相較之下，阿里巴巴堅定押注 AI，2023 年 9 月提出「用戶為先、AI 驅動」策略，今年 2 月宣布未來 3 年投入逾 3800 億元用於雲端運算與 AI 基礎設施建設。

高盛預估阿里雲 AI 相關營收將在 2026-2027 財年大幅提升，助推營收成長。