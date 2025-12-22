鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-22 14:10

效法Waymo！Uber攜手百度在倫敦推無人駕駛出行服務 能否複製阿布達比成功？（圖：Shutterstock）

Uber 表示，打算 2026 年上半年在倫敦啟動使用百度 Apollo Go RT6 車型的試點項目，預計 2026 年底前正式投入營運。此前，Waymo 已在 12 月初率先在倫敦啟動相關測試，全球無人駕駛叫車部署明顯加速。

目前，百度、文遠知行 (00800-HK) 等中國企業及 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Waymo 處於業界領先地位。

Uber 與文遠知行已在阿布達比開展無人駕駛運營，並打算拓展至中東其他地區，百度則在阿布達比、杜拜及瑞士同步測試。

其他叫車平台也採取類似策略布局；Lyft 跟百度簽約將在歐洲推出服務，東南亞平台 Grab 也與文遠知行、Momenta 等中國企業建立合作。

Uber 自 2020 年終止內部自駕研發後，轉向與專業企業合作，執行長 Dara Khosrowshahi 本月稱打算 2026 年底前在超過 10 個市場推出無人駕駛服務。