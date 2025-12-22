效法Waymo！Uber攜手百度在倫敦推無人駕駛出行服務 能否複製阿布達比成功？
鉅亨網編譯陳韋廷
Uber(優步)(UBER-US) 周一 (22 日) 宣布將與百度(09888-HK) 旗下蘿蔔快跑合作，在英國進行無人駕駛計程車試運行，緊追美國自動駕駛公司 Waymo。
Uber 表示，打算 2026 年上半年在倫敦啟動使用百度 Apollo Go RT6 車型的試點項目，預計 2026 年底前正式投入營運。此前，Waymo 已在 12 月初率先在倫敦啟動相關測試，全球無人駕駛叫車部署明顯加速。
目前，百度、文遠知行 (00800-HK) 等中國企業及 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Waymo 處於業界領先地位。
Uber 與文遠知行已在阿布達比開展無人駕駛運營，並打算拓展至中東其他地區，百度則在阿布達比、杜拜及瑞士同步測試。
其他叫車平台也採取類似策略布局；Lyft 跟百度簽約將在歐洲推出服務，東南亞平台 Grab 也與文遠知行、Momenta 等中國企業建立合作。
Uber 自 2020 年終止內部自駕研發後，轉向與專業企業合作，執行長 Dara Khosrowshahi 本月稱打算 2026 年底前在超過 10 個市場推出無人駕駛服務。
不過，產業獲利前景仍不明朗，小馬智行、文遠知行等上市企業即便透過融資補血，目前仍處於虧損狀態。這場由技術競賽轉向生態合作的變革，能否破解商業化難題，仍需時間檢驗。
