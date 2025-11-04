search icon



營收速報 - 台燿(6274)10月營收28.54億元年增率高達40.57％

鉅亨網新聞中心


台燿(6274-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣28.54億元，年增率40.57%，月增率0.08%。

今年1-10月累計營收為240.69億元，累計年增率28.09%。

最新價為395元，近5日股價上漲14.77%，相關電子零組件類指數上漲5.88%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6021 張
  • 外資買賣超：+1648 張
  • 投信買賣超：+2760 張
  • 自營商買賣超：+1613 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 28.54億 41% 0%
25/9 28.52億 26% 12%
25/8 25.44億 15% -5%
25/7 26.67億 25% 13%
25/6 23.57億 21% 12%
25/5 20.98億 8% -10%

台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收台燿

