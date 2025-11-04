營收速報 - 台燿(6274)10月營收28.54億元年增率高達40.57％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為240.69億元，累計年增率28.09%。
最新價為395元，近5日股價上漲14.77%，相關電子零組件類指數上漲5.88%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6021 張
- 外資買賣超：+1648 張
- 投信買賣超：+2760 張
- 自營商買賣超：+1613 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|28.54億
|41%
|0%
|25/9
|28.52億
|26%
|12%
|25/8
|25.44億
|15%
|-5%
|25/7
|26.67億
|25%
|13%
|25/6
|23.57億
|21%
|12%
|25/5
|20.98億
|8%
|-10%
台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 華碩攜手文化大學簽署MOU 打造CCU AI Lab共創AI教育
- 大田精密越南新廠投產前三季EPS 4.01元 Q4不看淡
- 迎戰全球經濟放緩 台灣LG擴大在地B2B家電、顯示器業務版圖
- 【台股操盤人筆記】大者恆大，AI世代的台股新格局
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇