鉅亨速報

營收速報 - 2025年11月5日台股大型公司10月營收一覽（新增3家）

鉅亨網新聞中心


本次公布10月營收一覽

截至台北時間2025年11月5日07:55，彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計4家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 79.08億 262.4%
中天-生技醫療業 1.75億 8.6%
明泰-通信網路業 15.67億 -11.5%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
南亞科-半導體業 79.08億 18.7%
中天-生技醫療業 1.75億 8.8%
明泰-通信網路業 15.67億 -30.9%
10月已公布營收一覽

截至目前，已公布10月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達4家。其中營收年增大於 25％有2家，年增小於-20％有0家。

10月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 2家
大於50億 >= 0% 1家
大於50億 < 0% 1家
大於50億 <= -20% 0家

10月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 79.08億 262.4%
南電-電子零組件業 37.06億 41.7%
中天-生技醫療業 1.75億 8.6%
明泰-通信網路業 15.67億 -11.5%

10月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
南亞科-半導體業 79.08億 18.7%
中天-生技醫療業 1.75億 8.8%
南電-電子零組件業 37.06億 4.7%
明泰-通信網路業 15.67億 -30.9%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

