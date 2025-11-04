大田精密越南新廠投產前三季EPS 4.01元 Q4不看淡
鉅亨網記者張欽發 台北
高爾夫球具廠大田精密 (8924-TW) 在越南新增廠區已經投產，部分新產品也在第三季開始出貨，大田今 (4) 日公布最新獲利資訊，2025 年第三季後純益爲 1.42 億元，季增 4.24%，年增 55.47%，單季每股純益 1.7 元；2025 年 1-9 月稅後純益 3.36 億元，年減 7.19%，每股純益爲 4.01 元。
大田精密 2025 年第三季營收 13.59 億元，改寫 5 季以來新高，毛利率爲 19.24%，季增 3.1 個百分點，年增 4.78 個百分點，，2025 年第三季後純益爲 1.42 億元，季增 4.24%，年增 55.47%，單季每股純益 1.7 元。
大田精密 2025 年 1-9 月 營收 32.43 億元，毛利率 17.78%，年增 1.6 個百分點，稅後純益 3.36 億元，年減 7.19%，每股純益爲 4.01 元。
大田 2025 年第三季營收爲 13.59 億元，改寫 5 季以來新高，季增 34.63%，年增 8.06%，主要在於部分新開發產品己在第三季陸續出貨。在 2025 年大田營收逐季走高同時，新產品出貨有於大田精密在第四季營收維持於高檔水準。
大田精密指出，大田公司營運穩定，因應川普關稅影響，配合主要客戶的期待與需求積極進行越南建廠，目前建廠很順利，而在先承租的越南新廠已順利投產出貨。
大田精密指出，越南自建的廠房原預計一年完工，也已提前完成本體建設，目前進展相當順利，可望提早投入量產，最近前往大田越南新廠參觀的客戶數量多，都表達強烈合作意願，日系客戶也表示會更密切合作希望自建廠房完工啟用後可以和公司加大合作規模。
大田表示，大田精密將持續強化與客戶的協同合作，目前在江西贛州廠已建構一座人員穩定，生產效率更好的高爾夫球具製造生產的最佳基地，而新增投資越南廠，不斷突破創新，特別是自動化的生產技術，構築深層競爭力，提供客戶更有利的選擇，以服務更多元客戶，提供客戶雙基地布局，能分散風險、降低關稅壓力，提升全球客戶的長期合作信心。
