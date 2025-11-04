華碩攜手文化大學簽署MOU 打造CCU AI Lab共創AI教育
中國文化大學 AI 電腦教室於 11 月 4 日揭牌啟用，並與華碩 (2357-TW)ProArt University 校園創作者聯盟簽署合作備忘錄（MOU），打造全台首間「CCU AI Lab」。文化大學系所多元，建置的 AI 實驗基地，整合理工、商管、設計、人文與藝術等領域的學術能量，打造兼具教育深度與產業實務的創新平台。
AI 電腦教室採用華碩 ProArt PBA (Powered by ASUS) 主機、螢幕及配件，並以「跨域合作」與「混合部屬」兩大特色，構建全校 AI 學習生態，成為全台最具代表性的 AI 通識教育創新基地。
文化大學長期致力於培育跨域人才，是全台第一所將跨域通識列為必修的大學，每年開設超過 300 門課程，其中近半已融入 AI 應用。「CCU AI Lab」的啟用，讓全校師生能以 AI 結合專業領域進行創新實作。
AI 實驗基地規劃四大層級，提供不同領域師生多元應用場域。「技術練習層」供資訊與 AI 相關科系進行模型部署、微調與技術測試，強化 AI 運算與開發能力；「跨域應用開發層」鼓勵 AI 專業與法律、設計、語文、商管等非資訊領域合作，開發智慧法律摘要、藝術生成模組等應用，展現跨域整合精神。
「混合部屬實作層」開放藝術與傳播學院使用，支援影音創作、影像生成與 AI 內容協作，融合技術與創意，展現文化大學跨域教育的深厚實力；「生成式 AI 體驗層」則集中多款進階平台，供學生預約操作與創作，拓展 AI 應用深度與廣度。「CCU AI Lab」象徵超越、創新與科技核心，寓意文化大學 AI 教育將邁向自主創新與跨域融合的新階段。
華碩聯合科技開放平台暨 AIoT 事業部江尹涵事業總經理表示，未來預計持續與文化大學密切合作深化 AI 教育，除提供文化師生 ProArt University 盟校專屬指定型號購機優惠外，亦將共同規劃專業講座或營隊課程，促進產學交流，推動 AI 通識教育向下紮根，協助國高中生提早探索興趣，明確未來選科選校方向。
江尹涵表示，更重要的是，所有成為 ProArt University 盟校的學子，經校方師長推薦後皆有機會優先獲得華碩實習面試機會，提前累積實務經驗，日後無縫接軌職場。
文化大學王子奇校長表示，AI 電腦教室的啟用不僅象徵校園 AI 基礎建設升級，更是跨域教育與產學合作的重要實驗平台。透過與華碩 ProArt University 校園聯盟的策略結盟，全校師生都可受惠。
王子奇指出，這間 AI 電腦教室將作為文化大學推動 AI 教育的首個示範據點，未來學校將以此為起點，持續建置「CCU AI Lab」系列實驗基地，創立更多 AI 專業教室，深化 AI 於通識教育、創意設計與人文應用領域的發展，培育具創新力、跨域力與國際競爭力的 AI 新世代，打造 AI 教育與產學共榮的新典範。
