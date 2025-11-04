鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-04 16:10

全球智慧生活解決方案公司 LG（樂金）觀察到，在國際貨幣基金（IMF）預期全球經濟持續放緩、企業營運成本上升的背景下，企業如何維持營運效率成為共同課題。LG 旗下的商用空調、商用顯示器及電器租賃服務等解決方案，成為企業提升經營效率的解方。

迎戰全球經濟放緩 台灣LG擴大在地B2B家電、顯示器業務版圖。(圖：台灣LG提供)

台灣 LG 董事長鄭淵寬表示，LG 商用方案已廣泛應用於台灣多元公共空間，涵蓋民生消費、教育與科技等領域，例如南港生技園區、高雄捷運高雄站、台北 W 飯店等，展現高度信賴。LG 將持續拓展 B2B 業務版圖，期望透過創新的整合解決方案，協助企業升級服務及工作體驗。

LG 的商用解決方案可結合智慧控能與雲端管理，協助企業降低總持有成本、優化現金流並強化營運韌性。其中，LG 商用空調兼顧智慧與節能，搭配可獨立或集中控制的 LG BECON 雲端系統，能實現精準的溫濕度管理與操作彈性。

在資訊傳遞方面，LG 商用顯示器產品線多元，包括 LED、OLED、電子白板等，廣泛應用於戶外廣告看板、飯店迎賓、教學簡報等場景。例如，飯店顯示器搭載 Pro:Centric Direct 飯店管理解決方案，提供業者客製化介面；CreateBoard 互動式電子白板則支援多點觸控，以滿足不同應用需求。

LG 也積極拓展企業租賃市場，攜手兆基物業，優潤家、租寓等物業管理公司，為房東與租客提供嶄新的家電選擇，搶攻新興藍海。今年七月起，更配合北北基社會住宅新建落成，在社區推廣租賃服務，協助新住戶輕鬆擁有必備家電，打造便利、智慧的居住體驗。