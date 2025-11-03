鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-03 18:07

永豐投信今 (3) 日發布 3 檔股債 ETF 收益分配期前公告，其中，永豐智能車供應鏈 (00901-TW) 每單位受益權預估配發 2.8 元，以今天淨值 27.86 元推算，年化配息率達 10%，此外，永豐優息存股 (00907-TW) 與永豐 ESG 銀行債 15+(00958B-TW) 年化配息率也有 5% 以上的水準。3 檔 ETF 最後買進日皆落在 11 月 24 日，均在 11 月 25 日進行除息，並於 12 月 19 日發放配息。

永豐3檔股債ETF將除息 00901年化配息率衝10%。(鉅亨網資料照)

00901 為年配型的電動車概念 ETF，選股範圍涵蓋電動車、半導體及綠能產業，今年配息金額為 2.8 元，年化配息率 10.05%；00907 採雙月配，本次配息金額 0.129 元，若以 11/3 淨值 15.43 元推算，年化配息率為 5.02%；月配型的 00958B 本次配息金額 0.046 元，若以 11/3 淨值 9.397 元推算，年化配息率為 5.87%。

在全球 AI 浪潮席捲下，台灣憑藉強大的製造實力與技術創新，積極布局半導體、雲端運算及終端應用，成功躍升為 AI 產業的關鍵供應鏈之一。2025 年 9 月出口年增率高達 33.8%，已連續 23 個月維持正成長，顯示台灣科技產品訂單能見度高，第四季出口動能可望延續。台股近期創下新高，雖面臨上檔壓力，但下檔支撐穩固，加上年底電子旺季與作帳行情，資金回補需求強勁，中期走勢仍偏多。

00901 永豐智能車供應鏈鎖定具備爆發潛力的科技核心產業，精準掌握成長趨勢。在全球 AI 浪潮推動下，台灣出口與企業獲利持續擴張，科技動能強勁。00901 布局台灣科技價值鏈，參與科技成長的投資利器。

債市方面，美國聯準會 Fed 啟動降息循環，預估 2025 年第四季至 2026 年底多達六碼的降息操作，債券市場已悄然進入價格甜蜜期。近期美國經濟數據顯示通膨壓力逐步緩解，美國聯準會的鷹派立場也開始轉趨溫和，市場資金逐漸回流至債券資產，尤其是長天期投資等級債券，成為資金布局的焦點。

00958B 永豐 ESG 銀行債 15 + 將長天期銀行債的高彈性，與 ESG 篩選標準結合，不僅為投資人提供月配息機制，滿足其現金流需求，更在股市震盪、Fed 利率走降的雙重背景下，成為優化資產配置、資金避風港的關鍵工具。

永豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇 ETF 時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意 ETF 公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加影響股息稀釋，投資人在布局 ETF 時不妨將上述條件納入評估依據。