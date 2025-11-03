APEC與美國務院談及「園區設廠」 吳誠文:雙方互利降低成本、將組國家隊赴美

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-03 19:01

總統府今 (3) 日舉行 2025 APEC 代表團返國後記者會，會議期間代表團政院政委、國科會主委吳誠文也證實，與美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 交流，並觸及「台灣模式」赴美投資。吳誠文表示，屆時再開發美國科技園區時，將以「雙方互利」為目標，藉由我科學園區經驗，快速整合成「供應鏈國家隊」赴美，協助建造科技園區，能更快速、更降低成本。

APEC與美國務院談及「園區設廠」，吳誠文: 雙方互利降低成本、將組國家隊隊赴美協助。(圖:翻攝總統府直播)

吳誠文表示，此次確實有談及「台灣模式」建廠議題，台灣將協助重建美國半導體製造能力，台灣在過程中可協助美國，這方面因台灣在建造科技園區已有經驗，美方也協助台灣建立整個半導體園區、供應鏈時，能更有效率，快速降低成本。

吳誠文強調，台灣發展半導體不僅是只能在台灣發展，因為最重要先進製程客戶，都是美國大公司，當美國發展 AI 產業時，希望堅強供應鏈能留在美國，因此如何協助美國節省成本，他認為使用台灣建廠模式最方便。

但吳誠文也說，台灣設廠模式，不能完全複製在美國，未來台灣將會協助美國快速整合，利用更龐大力量，協助美國節省成本與時間快速結合。

吳誠文表示，科技園區建廠是台灣獨特的模式，此次赴美協助，會與我國科學園區快速整合成「供應鏈國家隊」，希望可以趕快在美國擴展，除了半導體外，也希望擴大到 AI 伺服器、雲端、甚至資通訊 (ICT) 廠在半導體運用，若有意願赴美投資的園區或台廠，都希望能同步進行。

APEC 領袖代表林信義也說，他有跟美方提到，必須重視台灣製造業，因為我方製造業有很多強項，開發速度很快，可以很快去對應市場。