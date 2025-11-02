鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-02 08:30

由韓國主辦 2025 年 APEC 於當地時間 1 日午間結束，代表我國參加的總統府資政林信義表示，此次會議他分享台灣發展半導體供應鏈的經驗，包括建立聚落、研發團隊、租稅優惠等，許多會員體都對台灣半導體完成度具有高度興趣，也完成賴總統交付的三大重要任務。

韓國APEC落幕，林信義：此次議題圍繞AI與人口變遷挑戰，已達成總統交付3任務。(圖:總統府提供)

林信義表示，今年會議圍繞在探討 AI 與人口變遷所帶來的挑戰，韓國也將文化與時尚產業發展納入討論範圍，討論包括 APEC 在全球越來越多不確定發展中，合作促進貿易及投資，包括促進公私部門的合作；會議討論並聚焦於如何應對 AI 快速演進及人口變遷帶來的深遠影響等新興趨勢。

林信義指出，他在會議中的發言重點是面對經濟的不確定性，各經濟體除應強化產業的自主與經濟安全，也要維持國際貿易開放和全球市場的活力，政府必須打造穩定、透明且可預期的經貿環境，協助企業在變動的格局中建立韌性，使企業能安心投入長期的投資、推動創新。

林信義表示，此次談論 AI，台灣以「人」為核心提出解方，如宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖推的「AI 與高齡經濟」專案，應用 AI 做表情辨識模型，準確度高達 86%，可以早期偵測失智症；廣達 (2382-TW) 技術長張嘉淵提「Daily Plus：賦能 AI 打造包容智慧醫療」計畫，讓非工程或技術背景的醫護也可使用 AI，推動開源 AI 在地化及跨國培訓。