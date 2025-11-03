鉅亨網編輯林羿君 2025-11-03 10:57

‌



美國總統川普表示，中國知道任何攻擊台灣的風險，但他沒有明確表示美國是否會為了 2300 萬人民的民主而進行軍事干預。

川普：中國知道任何攻擊台灣的「後果」。(圖:shutterstock)

在周日 (2 日) 播出的哥倫比亞廣播公司《 60 分鐘》節目採訪中，川普表示，中國領導人習近平「明白如果解放軍試圖入侵將會發生什麼」。當主持人追問這番話的具體涵意時，川普說：「我不想洩露，也不能洩露我的秘密。」

‌



根據哥倫比亞廣播公司的採訪記錄，川普補充說，習近平和其他中國官員在會議中曾表示，在他擔任美國總統期間，他們絕不會對台灣採取行動，「因為他們知道後果」。

解放軍近年來已經加強了在台灣周邊的活動，這在台灣引起了擔憂。彭博報導稱，川普這番言論應當在一定程度上讓台北的官員們感到安心，即面對中國的侵略，美國將繼續在軍事上支持台灣。此前，川普曾表示台灣「奪走了美國的晶片產業」，並稱台灣應當更努力地自我防衛，以對抗解放軍。

為了因應與中國在台海問題上的緊張關係，美國長期以來奉行「戰略模糊」政策，即華盛頓保留使用武力的權利，但不明確表示是否會介入。

美國方面表示，上週川普與習近平的會談中並​​未提及台灣問題。

大西洋理事會全球中國中心非駐地研究員宋文笛（Wen-ti Sung）表示，這個議題沒有被提及，「是美中之間政治信任度低的跡象」。

他說：「要達成任何包括台灣在內的『重大交易』（grand bargain），需要美中之間有極高程度的政治信任。」他接著說：「這種信任根本不存在，而且在一個交易型的美國政府領導下，也不太可能發展起來。」

當被問及與習近平在韓國達成的貿易協議時，川普表示，他一直認為，如果能達成好的協議，與中國友好相處總比不友好要好。他補充道：「我認為中美關係融洽非常重要，而且我們兩國高層關係也非常好。」