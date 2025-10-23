〈TSIA年會〉台灣高階製造業赴美設廠 童子賢：還在摸著石頭過河、短期沒有標準答案

‌



因此童子賢認為，從過去 25 至 30 年的經驗來看，ODM 與 OEM 的外移並沒有削弱台灣的競爭力，反而強化台灣競爭力，並帶給台灣更大的影響力。

不過童子賢也進一步引述台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀所說「赴美設廠又貴、生產力又低，良率也不易拉上來，所以大家就好好保衛台灣資源。」童子賢指出，若把半導體產業通通回流美國，成本將增加 25 至 30%，目前仍看不出競爭力為何，只能說地緣政治深深影響全球的產業布局。