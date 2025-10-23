〈TSIA年會〉台灣高階製造業赴美設廠 童子賢：還在摸著石頭過河、短期沒有標準答案
鉅亨網記者劉玟妤 新竹
近期台廠陸續赴美設廠，市場擔憂可能造成半導體產業空洞化。對此和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (23) 日指出，面對高階製造產業赴美設廠，現在還處於「摸著石頭過河」的階段，短期內沒有標準答案，但從過去 ODM、OEM 廠的經驗來講，外移並沒有掏空台灣，反而帶給台灣更大的影響力。
童子賢表示，在 1990 年代後期，台灣製造業大量在海外擴廠，包括廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW) 及自家和碩等台廠，都已在海外設廠多年。他以廣達為例，指出廣達的廠可以在中國上海松江，也可以在其他國家，但最核心的關鍵技術仍在台灣的林口，並沒有掏空台灣。
因此童子賢認為，從過去 25 至 30 年的經驗來看，ODM 與 OEM 的外移並沒有削弱台灣的競爭力，反而強化台灣競爭力，並帶給台灣更大的影響力。
不過童子賢也進一步引述台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀所說「赴美設廠又貴、生產力又低，良率也不易拉上來，所以大家就好好保衛台灣資源。」童子賢指出，若把半導體產業通通回流美國，成本將增加 25 至 30%，目前仍看不出競爭力為何，只能說地緣政治深深影響全球的產業布局。
整體而言，童子賢認為，面對這波高階製造業外移，目前還在「摸著石頭過河」，短期內沒有標準答案。
