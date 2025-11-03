鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-03 18:17

總統府今 (3) 日舉行 APEC「亞太經濟合作經濟領袖會議」代表團返國後記者會，回覆 (2026) 年 APEC 將移往中國主辦，屆時應如何確保公平參與，APEC 代表林信義表示，台灣在國際經貿中扮演關鍵角色，在 AI 供應鏈上也是國際注目焦點，相信平等對待是核心原則。

APEC明年移師中國是否遭打壓，林信義:平等對待是核心原則、台灣仍是關鍵角色。(圖:翻攝總統府直播)

總統府今舉行 APEC 代表團回國後記者會，對於明年峰會由中方舉辦，是否憂心遭限縮參與空間，林信義指出，目前台灣重要性已不同以往，每年 APEC 因為有台灣積極參與，才能促進許多重要交流，在重要的國際場域，不能沒有台灣的聲音與參與，世界也需要台灣。

林信義表示，明年雖是中國舉辦，但應該讓我們平等對待參與，也是全球經濟會議合作的重要目的。

外交部國際關係司則補充，平等對待是維持 APEC 領袖談判的要務，外交部去 (2024) 年 11 月主辦 2026 年 APEC 申請後，我方即向中方表達關切，希望能促使中方履行承諾，也讓所有參與經濟體皆能平等參與。

至於我國與會人員明年前往中國，是否評估與會人員安全，外交部表示，我國參與人員無論參加何種經濟會議都會採取必要保護，與會人員也有機會進行調整。

林信義表示，此行程成功達成賴清德總統交付三項任務，除了台灣將致力於強化經濟的韌性期盼與各國攜手合作，持續促進區域經濟的發展，多國經濟體對我國在 AI、智慧醫療、數位健康以及中小企業的發展，表現出高度的興趣和肯定。