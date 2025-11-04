鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-04 11:49

瑞士洛桑管理學院 (IMD) 今 (4) 日發布 2025 世界數位競爭力調查評比(IMD World Digital Competitiveness Ranking 2025, DCR)，在全球 69 個主要國家及經濟體中，台灣總體排名第 10 名。數發部表示，針對報告內弱勢指標，後續將協同政府機關研處精進作為，確保我國維持數位發展優勢。

IMD世界數位競爭力台灣排名第10 這項指標持續位居榜首。(圖：shutterstock)

數發部說明，我國名列全球前 3 名的指標達 8 項，突顯了在研發量能、高等教育與企業敏捷度的優勢，為 AI 產業發展與數位轉型奠定堅實基礎。其中，「資訊科技與媒體股票市場資本額 GDP 占比」持續位居榜首；「研發總支出 GDP 占比」、「每千人研發人力」與「企業反應快、彈性大」排名第 2 名；而「學生在數學教育評估上之表現 (PISA)」、「25-34 歲人口中接受高等教育比率」、「企業對商機或威脅反應迅速」、「企業擅長以大數據分析輔助決策」等 4 項指標則排名第 3 名。

‌



數發部指出，「知識」構面主要反映受評國家對新技術的學習能力，我國排名全球第 16，較去年上升 3 名；「科技」構面用以評估國家開發數位創新技術的能力，我國排名全球第 11；「未來整備度」構面則是衡量國家數位化轉型的程度，我國排名全球第 3，相較去年進步 3 名。

數發部將持續推動數位人才培力，與企業合作加強青年扎根及跨領域人才數位賦能，並強化國際數位專才延攬，以期增加更多符合研發及產業需求的數位人才；為因應 AI 熱潮，數發部將致力完備有利 AI 發展應用的法制環境，並從產品導向角度，強化執行 AI 產業政策，促進 AI 產業投資，期能持續提升我國指標排名。

數發部表示，針對 IMD 報告所提及我國在「女性研究員比例」、「高等教育師生比」等弱勢指標，後續將由相關部會共同合作。在「AI 政策法制化程度」方面，本部已提出《促進資料創新利用發展條例》草案，並報請行政院審議，未來將配合《AI 基本法》三讀通過後，儘速提出「AI 風險分類框架」。